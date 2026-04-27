L’ex del GF Mary Segneri: “Pesavo 127 chili, ne ho persi 60. Mi chiamavano Gabibbo, è stato un trauma”

Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello e ora inviata de I Fatti Vostri, racconta il lungo percorso per la perdita di peso. Dai traumi del bullismo infantile ai regimi alimentari sbagliati: “A 15 anni mi diedero la dieta del minestrone, ma il problema era nella testa”.

Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello e oggi autrice e inviata del programma Rai I Fatti Vostri, è tornata a parlare pubblicamente della sua storia personale, segnata da una gestione complessa del peso corporeo che l'ha portata a perdere ben 60 chili. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha ripercorso le tappe di un'infanzia e un'adolescenza condizionate dal rapporto con il cibo e dal giudizio esterno.

La testimonianza di Segneri parte da un retroscena inedito riguardante la sua infanzia: una babysitter che, per tenerla calma, le consegnava barattoli di cioccolata spalmabile, facendoglieli mangiare come se fossero yogurt: "Li svuotavo e nascondevo i barattoli, finché mia madre non li ha trovati tutti. Lei e mio padre hanno fatto di tutto per aiutarmi, ma io facevo la colletta a scuola per mangiare ancora". Un disagio alimentato anche dalle molestie verbali subite non tra i banchi di scuola, ma nel quartiere in cui viveva: "I vicini di casa mi urlavano ‘Gabibbo' ogni volta che passavo. Per colpa loro ancora oggi non riesco a vestire di rosso, sono rimasta traumatizzata".

Il cambiamento fisico di Mary Segneri

A 15 anni, nel tentativo di arginare l'aumento di peso, i medici le prescrissero la "dieta del minestrone", un regime ipocalorico estremo che Segneri oggi ricorda come un errore: "Drenavi liquidi e perdevi muscoli, ma non risolvevi il problema. Tornavo da scuola e mi rifugiavo in pizzeria perché quel tipo di restrizione non è sostenibile per una ragazzina. Il vero percorso è iniziato solo a 29 anni, con la dieta mediterranea e un supporto psicologico". L'autrice e inviata sta proseguendo il suo percorso anche in vista del matrimonio imminente con il compagno Salvatore Lala, dopo aver ricevuto da lui una romantica proposta lo scorso agosto.

La gestione del corpo e il "mito" Ozempic. La testimonianza arriva in un momento in cui il dibattito pubblico è dominato dalla tendenza all'uso dell'Ozempic. Il farmaco, nato per il trattamento del diabete, viene spesso indicato come la "scorciatoia" dietro i dimagrimenti rapidi di molte star, scatenando sospetti che hanno coinvolto diversi volti noti del panorama italiano. Tra queste Emma Marrone, che ha dovuto smentire con forza le voci sull'uso di farmaci per la perdita di peso, e Arisa, anche lei finita al centro delle speculazioni social dopo aver mostrato una forma fisica più asciutta. Il percorso tradizionale per il dimagrimento, basato su un'alimentazione equilibrata e allenamento, resta però la via più sicura.