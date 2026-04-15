Enrico Brignano a dieta, la moglie Flora Canto: “Ha perso tanti chili, con le minacce si ottiene tutto”

"Con le minacce si ottiene tutto": così Flora Canto ha annunciato che il marito Enrico Brignano si è messo a dieta. L'attrice in passato ha parlato più volte dei tentativi falliti del padre dei suoi figli di tenere fede al proposito di mangiare sano. A volte, quello della dieta è diventato anche un tema dei loro sketch comici. Stavolta, però, sembra che il cinquantanovenne stia facendo sul serio.

La dieta di Enrico Brignano. Flora Canto, ospite della puntata de La volta buona in onda mercoledì 15 aprile, ha assicurato che il marito si sta impegnando per tornare in forma: "Sta andando bene, con le minacce si ottiene tutto, ha perso parecchi chili saltando un pasto al giorno". Quindi ha ironizzato sulla notizia esclusiva che aveva appena dato: "Dopo le mie minacce ripetute, mio marito – di sua spontanea volontà – o pranza o cena". Come ha spiegato il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista presente in studio, ciò comporta un abbattimento calorico che decurta la produzione di insulina. Calabrese ha anche spiegato che dopo la vita frenetica in tour, Brignano – una volta tornato alla sua quotidianità – si gratifica concedendosi del buon cibo. Pronta la risposta di Flora Canto: "Ma si gratifica tanto".

I tentativi falliti delle diete passate. Per Enrico Brignano e Flora Canto, quello della dieta è stato talvolta anche un tema dei loro sketch. Lo scorso anno la coppia ne parlò anche nel corso di un'intervista rilasciata a Che tempo che fa. In quell'occasione Canto confidò di litigare con il marito per la dieta che lui si rifiutava di fare. L'attrice ammise di essere bravissima a cucinare e aggiunse: "Il problema è quando lui è a dieta. Mi fa preparare l'insalata. Poi lui si mangia la pasta dei bambini e io finisco l'insalata". Enrico Brignano si giustificò dicendo di mangiare il cibo che i figli lasciavano. Ma tutto questo è il passato. Oggi è un uomo nuovo.