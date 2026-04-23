Rossella Erra ha perso 37 chili: “Costretta a dimagrire perché ho avuto paura di morire”

Rossella Erra ha parlato della dieta a cui si è sottoposta dopo avere avuto dei problemi di salute. La cinquantunenne ha dichiarato di essersi vista costretta a rimettersi in forma dopo essersi sentita male.

Rossella Erra è tornata a parlare della dieta. La "tribuna del popolo" di Ballando con le stelle ha spiegato di avere deciso di perdere peso quando si è resa conto che stava compromettendo seriamente le sue condizioni di salute. Ha perso 37 chili, ma non è stato facile. Ne ha parlato con Caterina Balivo nel corso della puntata de La volta buona trasmessa mercoledì 22 aprile.

Rossella Erra ha spiegato che a un certo punto non ha avuto più scelta. Ha dovuto mettere la salute al primo posto, anche a scapito della sua passione per il buon cibo: "Io sono stata obbligata". Quindi ha confidato di essersela vista brutta: "Mi sono sentita male, sono stata male e ho avuto paura di morire". E ha aggiunto: "Il rischio di dimagrire troppo non c'è, ma il rischio di perdere la salute era troppo forte".

Ha trovato la forza di impegnarsi nella dieta grazie all'amore che prova per se stessa, per sua figlia e per suo marito. Caterina Balivo era al corrente dei problemi di salute avuti da Rossella Erra, che ha voluto ringraziarla: "Caterina tu lo sai che mi sono sentita male, sei la mia ancora". Ed è tornata con la mente a come si sentiva prima di perdere peso: "Non avere la presenza di se stessi, non sentirsi più la testa e non riuscire a riconoscere le persone per il cibo non è bello".

Ovviamente è un percorso che richiede un certo sacrificio. Rossella Erra ha confidato di fare ancora i conti con la fame: "Ieri sera ho avuto un attacco di fame tremendo, ho aperto tutte le ante di casa per cercare qualcosa da mangiare. Non ho trovato nulla perché io non compro più. La fame non è mai passata". Il Professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, le ha consigliato di tenere sempre in frigorifero qualcosa di sano da sgranocchiare per tentare di attenuare il senso di fame: "In casi come questo deve tenere in frigo dei pezzi di finocchio crudo, pomodorini, carote. Cose da masticare che ti danno la possibilità di sentirti piena".