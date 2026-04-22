Al GF Vip Antonella Elia lancia un cocco e colpisce Paola Caruso: “Mi hai fatto male. Sei un maiale emarginato”

Durante la puntata del GF Vip del 22 aprile, Antonella Elia ha lanciato una noce di cocco per terra colpendo Paola Caruso. “Mi hai fatto male, non voglio andare all’ospedale per colpa tua”, ha commentato la showgirl. Tra le due un acceso scontro in cui sono volati pesanti insulti per via dell’accesso alla finale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'elezione della prima finalista ha creato scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi guadagnata l'accesso diretto in finale, Antonella Elia ha scatenato una reazione aggressiva in Paola Caruso, che non ha calmato la sua rabbia neanche nei giorni a seguire, convinta di dover meritare quel posto.

"Ho visto la faccia di Paola e mi ero fatta un'idea che non fosse al settimo cielo, ma addirittura darmi del maiale che si crogiola nel fango mi sembra esagerato", ha detto Antonella Elia nella puntata del 22 aprile del GF Vip, quando Ilary Blasi le ha chiesto quali fossero state le reazioni alla sua elezione. Paola Caruso ha dato del "maiale" alla coinquilina, oltre ad aver detto altre cattiverie nei suoi confronti. "Sei un mostro", ha ribadito Elia avendocela di fronte. "Io sono me stessa, ho sempre detto quello che penso. Vivi senza un equilibrio, mi fai anche pena", ha risposto la showgirl.

Lo scontro è diventato più acceso quando Antonella Elia, seduta sul "trono" che le è stato allestito da Ilary Balsi, ha iniziato iniziato a lanciare noci di cocco. Una di queste però ha colpito Caruso, che si è lamentata di essersi fatta male: "Mi ha fatto male, mi è arrivato un cocco nel ginocchio. Non voglio andare in ospedale per colpa sua". "Sei un mostro, cattiva e aggressiva, fai paura", ha ribadito Elia.

Nel confronto sono intervenute anche Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, entrambe precisando il fatto che Caruso avesse esagerato nelle sue reazioni. "Anche meno, non se ne può più", hanno commentato entrambe. "Paola è stata esagerata, è uscita una rabbia e una cattiveria pressata dentro", ha detto Volpe. Nel frattempo le due donne hanno continuato a insultarsi, con l'ultima parola di Elia: "Sei quasi un pericolo pubblico. Io cosa sono? Un maiale emarginato bipolare".