Manzini vuole eliminarsi dal GF Vip per aiutare Paola Caruso, Todaro la blocca: “Il compagno la paga le cene”

Nella casa del GF Vip Francesca Manzini è disposta a sacrificarsi per Paola Caruso, aiutandola così a guadagnare più soldi per le cure del figlio: “Se dovesse uscire, mi immolo io, così prende più soldi”. Raimondo Todaro è contrario: “Il suo fidanzato Fabio la aiuta, le paga ristoranti e interventi”.

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Francesca Manzini pronta a sacrificarsi per Paola Caruso. Nella casa del GF Vip, l'imitatrice e attrice continua a far parlare di sè e, dopo l'accesa discussione con Alessandra Mussolini per la sua danza del ventre, ha avanzato una proposta per aiutare la coinquilina. Raimondo Todaro, però, non è d'accordo e ha cercato di farla ragionare.

Francesca Manzini propone bonifici e collette per aiutare Paola Caruso

Paola Caruso è una delle concorrenti a rischio eliminazione nella puntata di questa sera, mercoledì 22 aprile. In realtà, il televoto decreterà il secondo finalista di questa edizione, ma gli inquilini al momento non ne sono a conoscenza. Francesca Manzini non vuole che la coinquilina esca dalla Casa dopo quanto ha raccontato sulla sua difficile situazione familiare: ha partecipato al programma per poter avere i soldi per curare in America il figlio Michele, già operato diverse volte per un problema alla gamba. "Se dovesse uscire, vorrei immolarmi al posto suo, così prende più soldi ed esco io", ha detto parlando in giardino con Raimondo Todaro e altri inquilini, come riporta Biccy.

"Rimani, poi quando esci le fai un bel bonifico", ha replicato quest'ultimo. "A prescindere lo farò, ha una situazione non facile", ha continuato Manzini. E ha anche ribadito: "Potremmo fare una colletta benifica, una cosa sentita. Io ci sarò, voglio dare dei sostegni".

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La reazione di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha "bocciato" le buone intenzioni di Francesca Manzini nei confronti di Caruso, precisando che la showgirl fuori dalla Casa è fidanzata con l'imprenditore ed ex pilota Fabio Talin, che le sta già dando una mano sotto questo punto di vista. "Fabio la aiuta in tante cose, le ha già fatto risparmiare 18mila euro per l'intervento al seno e 5mila euro al mese di ristoranti, spese alle quali altrimenti dovrebbe pensare da sola. La aiuta, anzi, fa più di quanto dovrebbe", ha spiegato il coreografo. E ha poi ribadito quanto il ragionamento dell'amica, sacrificarsi per fare in modo che Caruso continui, sia sbagliato: "Se lei esce è perché alla gente non è piaciuta, mentre tu forse ha più possibilità di andare avanti e così potresti aiutarla di più".