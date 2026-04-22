Gf Vip, Francesca Manzini sbotta contro Alessandra Mussolini per un ballo: “Sto per svenire dallo stress”

La preparazione della prossima esibizione al Grande Fratello Vip, prevista per la puntata di mercoledì 22 aprile, ha innescato un acceso confronto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Al centro della disputa, le scelte coreografiche e la gestione delle posizioni sul palco, che hanno portato l'imitatrice a un crollo emotivo dopo i ripetuti scambi di vedute con i compagni d'avventura.

I motivi dello scontro tra Manzini e Mussolini

Il diverbio è nato durante lo studio dei movimenti scenici. Francesca Manzini, nel tentativo di coordinare il gruppo, ha richiamato i compagni all'ordine: "Ascoltami una volta tanto. Siamo tutti in scena e ci dobbiamo divertire tutti". Una posizione che non ha trovato il favore di Alessandra Mussolini, contraria alla dinamica proposta: "Questo a me non piace perché ci impicciamo. Noi non facciamo avanti e indietro". Il clima si è fatto teso quando Manzini ha cercato di giustificare la necessità di una gerarchia visiva per garantire la "pulizia" del ballo, ribadendo la sua centralità insieme a Paola Caruso e Lucia. La replica di Mussolini è stata netta: "Noi facciamo ciò che crediamo". Anche Marco Berry si è unito alle critiche, mettendo in discussione l'autorità della comica nella gestione del numero.

Lo sfogo e le lacrime

Dopo lo scontro in sala prove, Francesca Manzini si è lasciata andare a uno sfogo liberatorio, scoppiando in lacrime davanti a Raimondo Todaro e Adriana Volpe. "Non c'è ascolto, non c'è niente. Mi hanno parlato sopra tutto il tempo", ha dichiarato l'inquilina, manifestando l'intenzione di rinunciare al ruolo di coordinatrice per le prossime performance. Il coreografo ha cercato di alleggerire la tensione con una battuta, mentre Volpe ha provato a offrirle una diversa chiave di lettura sull'accaduto: "Devi trovare una mediazione. A loro ha dato fastidio che tu sei uscita e hai detto ‘decido io'". Manzini, tuttavia, ha puntato il dito contro l'atteggiamento di Mussolini, definendolo irrispettoso nei confronti degli altri: "Lei non rispetta nessuno e non è colpa mia". Il tentativo di chiarimento tra le due donne si è concluso con un nulla di fatto, lasciando il gruppo in una situazione di stallo a poche ore dalla diretta.