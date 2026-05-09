“Una comodina, ha sentito il dissenso in studio ed è cambiata”: Lucarelli dura con Adriana Volpe al GF Vip

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Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 8 maggio, alcuni dei concorrenti si sono schierati contro Adriana Volpe. A rivolgerle critiche particolarmente ingenerose sono state soprattutto Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Proprio l’imitatrice, in settimana, si era scontrata con la conduttrice a causa delle bugie raccontate a proposito della sua vita privata. Francesca, infatti, per evitare di accendere l’attenzione sul suo compagno, aveva omesso di raccontare di avere una relazione fuori dalla Casa. Quando la notizia è trapelata, Adriana l’ha attaccata, accusandola di falsità. Dispiaciuta, Manzini le aveva risposto a sua volta piccata e il rapporto tra le due si era incrinato.

Nel corso della diretta di questa sera, Adriana ha risposto alle critiche ricevute: “Rimango senza parole e anche un po’ confusa da quello che di me dice Francesca. Ha un’immagine da buona, di quella che vuol sempre far pace. E invece ci sono momenti come questi in cui tira dritto. Le avevo solo detto di non averla trovata coerente. Quando ho scoperto che quelle che raccontava erano falsità, che non era vero che era sola, mi ha attaccata”. Quindi rivolendosi alla diretta interessata ha concluso: “Sei una persona che si è raccontata inventando una marea di bugie. Lo hai fatto a fin di bene perché volevi difendere la persona che hai fuori ma le tue restano bugie”.

Manzini non ha però incassato in silenzio e ha risposto alla coinquilina: “Mi hai umiliata a tavola. Non ti permetto di parlare della mia vita privata e di questo particolare momento della mia vita privata. Mi sono messa a nudo in ogni aspetto. Su una cosa sola ho taciuto e l’ho fatto solo per proteggere una persona”. A rincarare la dose ci ha persona l’opinionista Selvaggia Lucarelli secondo cui quella di Volpe sarebbe una strategia maturata nel corso delle settimane: “Nella Casa Adriana ha vissuto due fasi. Inizialmente era critica e poi, quando ha sentito intorno a sé un’aria di dissenso, è diventata la comodina della casa. Credo dovrebbe smetterla di preoccuparsi di quello che gli altri pensano di lei”. A finire sotto accusa è stato perfino il rapporto con l’amica Antonella Elia. Alessandra son è detta infatti convinta che la conduttrice finga di provare affetto per lei: “Io penso che Antonella sia davvero amica di Adriana, la cerca in continuazione. Ma non so se Adriana è davvero sincera nei confronti di Antonella. A me sembra sempre che abbia paura di parlare”.