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Raul Dumitras si commuove al Grande Fratello dopo la sorpresa di sua madre: “Provo a non pensarci, ma non riesco”

Momento di commozione per Raul Dumitras al Grande Fratello Vip. Il gieffino, dopo aver ricevuto un aereo dalla madre, si è lasciato andare a qualche lacrima. Francesca Manzini è corsa a consolarlo.
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A cura di Ilaria Costabile
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La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip è quasi giunta al termine, i gieffini sono ormai provati da settimane trascorse nella casa più spiata d'Italia e la mancanza del mondo esterno inizia a farsi sentire. In modi diversi, ma ognuno dei concorrenti ha bisogno di ritagliarsi de momenti in cui lasciarsi andare e far fluire un po' di pensieri, ma anche qualche lacrima. Ed è quello che è accaduto a Raul Dumitras che in giardino si è commosso pensando ai suoi familiari, come ha fatto capire a Francesca Manzini che si è avvicinata per consolarlo.

Il momento di commozione di Raul

C'è movimento nel cielo che sovrasta la casa di Cinecittà, durante la giornata di giovedì 7 maggio, infatti, c'è stato un via vai di aerei che fan, amici e familiari hanno inviato ai concorrenti per far sapere loro che li pensano o per mandargli messaggi di incoraggiamento. Tra coloro che hanno deciso di compiere questo gesto c'è anche la mamma di Raul Dumitras, che gli ha inviato una dedica con un aereo. Una sorpresa graditissima per il gieffino che, infatti, ha deciso di ritagliarsi un momento per sé, lasciandosi andare alla pura commozione, come dimostrano le lacrime che gli rigano il volto.

Francesca Manzini, quindi, percependo un momento di sconforto, si avvicina all'inquilino, lo abbraccia forte e poi accarezzandogli il viso in segno di affetto dice: "È dura vero? Chissà perché ci emoziona sempre quando ci pensano, ci considerano, quando ci vogliono". E Raul, quindi, sorridendo: "Perché proviamo pure noi a non pensarli così h24, però poi…" e si commuove di nuovo. L'imitatrice, poi, gli chiede di ricordarle il nome di sua madre e lui risponde dicendo Lumi. Insieme, con lo sguardo dritto in camera, le rivolgono un messaggio: "Ti voglio bene mamma" urla Raul, abbracciando poi la compagna d'avventura.

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I momenti di tensione nella casa del GF

Nel frattempo non mancano attimi di tensione nella casa più spiata d'Italia, dove i concorrenti continuano a mettere in atto le loro strategie e, di fatto, discussioni, incomprensioni, si accumulano giorno dopo giorno. In questo contesto, Raul è ancor più silenzioso, tanto che spesse volte si è chiuso in se stesso per pensare e parlare, poi, solo quando lo ritenesse opportuno. Soprattutto il legame venutosi a creare con Lucia, il cui comportamento non sempre è compreso dal deejay romano, gli ha fatto vivere un'altalena di emozioni non facilmente decifrabili e che hanno influito, non poco, sul suo umore.

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