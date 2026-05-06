Grande Fratello Vip 5 maggio: Alessandra Musssolini seconda finalista, in nomination quattro concorrenti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio si è decretato il posto da seconda finalista, a conquistarlo è stata Alessandra Mussolini. La gieffina, insieme ad Adriana Volpe, è stata tra le più votate del precedente televoto e dopo un ultimo spareggio, ha così conquistato il posto. In nomination, però, ci sono tre concorrenti: Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e l'unica quota maschile, ovvero Marco Berry. Alla conduzione, come sempre, Ilary Blasi, accompagnata dalle sue opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La seconda finalista del Grande Fratello Vip

Nessun eliminato nella puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip, il precedente televoto, infatti, era stato lanciato nello scorso appuntamento con il reality per scoprire chi tra le gieffine nominate fosse la la più votata per accedere alla finale di fine mese. Stando all'esito del televoto la prescelta per il pubblico è stata Alessandra Mussolini. Un posto conquistato in un testa a testa con Adriana Volpe che, però, stando al gradimento degli spettatori di Canale 5, non ha avuto la meglio.

Le nomination della puntata di martedì 5 maggio

Come di consueto nella serata non sono mancate le nomination. La maggior parte dei concorrenti ha dovuto farle palesi mentre Marco berry è stato l'unico a poter godere del segreto del confessionale. A seguito delle varie votazioni da parte dei gieffini a rischiare l'eliminazione nella prossima puntata di lunedì 11 maggio sono Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Adriana Volpe e infine Marco Berry, unica presenza maschile di questo quartetto.

Cosa è successo nella puntata di martedì 5 maggio del Grande Fratello Vip

Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio non sono mancati momenti di confronto tra i gieffini che, anche in serata rispondendo alle domande di Ilary Blasi, hanno potuto sanare alcuni dissidi venutisi a creare nelle settimane precedenti, protagoniste Alessandra Mussolini e Antonella Elia, le cui urla hanno superato la soglia di Cinecittà. Al centro della puntata anche la discussione tra Francesca Manzini e Marco Berry, sulla quale le opinioniste hanno detto la loro. Previsto anche il momento goliardico, dedicato alle esibizioni dei concorrenti: Lucia e Renato sono stati gli attori dello spogliarello cult di Ieri, Oggi e Domani, mentre Antonella Elia e Raimondo Todaro si sono esibiti sulle note di Cheeck to Cheeck.