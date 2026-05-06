Quanto guadagna Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: “Cachet da oltre mezzo milione di euro”

Alessandra Mussolini Foto Mediaset e Ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip è un argomento che continua a catturare l'interesse degli spettatori. Nell'edizione attualmente in corso, condotta da Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si è parlato tantissimo del presunto compenso di una delle concorrenti in particolare: Alessandra Mussolini. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di una cifra stellare.

Quanto guadagna Alessandra Mussolini al GF Vip

Partiamo da una doverosa precisazione. È difficile che i compensi percepiti dai concorrenti dei reality siano ufficializzati, a meno che non siano i diretti interessati a parlarne apertamente. In passato, ad esempio, Micol Incorvaia ha dichiarato di avere percepito mille euro a settimana. Fino a quando non arriverà una conferma direttamente da Alessandra Mussolini o da Mediaset, dunque, siamo nel perimetro delle indiscrezioni. Fatta questa premessa, vediamo cosa è emerso nelle ultime settimane. Secondo DavideMaggio, Alessandra Mussolini avrebbe percepito ben 350mila euro per entrare nella casa del Grande Fratello Vip: "A prescindere dal numero di puntate". Ma questa cifra, già di tutto rispetto, sarebbe salita in queste ore.

L'indiscrezione: 550mila euro per la concorrente

In un editoriale, Davide Maggio ha rettificato la sua stessa indiscrezione e ha dichiarato che la somma iniziale prevista per il cachet di Alessandra Mussolini sarebbe salita ulteriormente. Secondo quanto sostiene, la concorrente avrebbe percepito altri 200mila euro per "le puntate aggiuntive", raggiungendo così la cifra totale di circa "550 mila euro". Intanto, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è stata incoronata seconda finalista. Dopo essersi scontrata con diversi concorrenti, da Antonella Elia a Marco Berry e Adriana Volpe, il pubblico sembra essere dalla sua parte e l'ha premiata regalandole un pass per la finale.