Micol Incorvaia, ex del GF Vip: “Mi pagavano mille euro a settimana, ma dipende da un aspetto”

Micol Incorvaia è tornata a parlare della sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip, nell’edizione 2022-2023, durante la quale ha incontrato il suo attuale fidanzato Edoardo Tavassi. L’ex gieffina ha parlato dell’aspetto economico: “I pagamenti erano a cadenza settimanale, partivano da mille euro”.

Micol Incorvaia è tornata a parlare della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. È entrata nella casa più spiata d'Italia nell'edizione 2022/2023 come concorrente, trovando anche l'amore con Edoardo Tavassi, che dura ancora oggi. Ma come è nata la reazione tra loro? E quale era il cachet dei concorrenti?

Ospite del podcast No Lies, Micol Incorvaia ha rivelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al reality, all'epoca condotto da Alfonso Signorini. Una delle domande che viene fatta più spesso ai concorrenti riguarda il cachet, cioè concretamente quanti soldi vengono dati a ognuno di loro per partecipare. "Il pagamento era a cadenza settimanale, poi dipende dal personaggio", ha svelato l'ex gieffina. Nel suo caso non si è mai parlato di cifre folli perché, come lei stessa ha spiegato, non era un personaggio così tanto conosciuto dal pubblico. "I pagamenti partono da mille euro a settimana. Ci sono leggende su gente che ha preso non so quanto, ma io di questo non sono a conoscenza", ha spiegato. Negli anni prima il meccanismo che controllava il lato economico del reality era leggermente diverso: "So che in passato veniva data anche una quota per entrare e restare ogni tot. Secondo me l'hanno cambiato".

All'interno della casa del GF Vip, Micol Incorvaia ha conosciuto Edoardo Tavassi, suo attuale fidanzato. "Non avevo mai provato niente di simile prima di allora, non avevo mai vissuto l'amore vero e folle", ha spiegato a proposito dei sentimenti che sente nei suoi confronti. E su come è nata la relazione ha spiegato: "Lui continua a sostenere che io mi sia innamorata dal primo momento, non è così, mi sono legata dal primo momento e poi è nata una stima profonda. Anche se inizialmente ho fatto un passo indietro quando lui mi ha fatto capire di essere interessato a me".