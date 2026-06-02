Simone Dell’Agnello e il flirt con Mila Suarez dopo The50: “Mi sono ricreduto su di lei, Chiofalo mi aveva avvisato”

Simone Dell’Agnello ha parlato per la prima volta del rapporto nato con Mila Suarez durante il reality The 50: “Da parte mia c’era la volontà di proseguire la conoscenza, ma mi sono ricreduto su di lei. Non ho un bel ricordo”.

Nella prima edizione del reality The 50, disponibile su Amazon Prime Video con i nuovi episodi dal 29 maggio, è nato un rapporto speciale tra Simone Dell'Agnello e Mila Suarez. L'ex tentatore di Temptation Island e la showgirl si sono avvicinati sempre di più nel corso del programma, creando una certa complicità tra abbracci e baci passionali. Il ragazzo è stato il primo a essere eliminato, ma aveva lasciato una porta aperta al loro legame anche lontano dalle telecamere. Ma è stato davvero così?

A fare chiarezza è stato proprio Simone Dell'Agnello, ospite del programma A Tutto Gossip di Lisa Fusco. Il concorrente ha spiegato che il suo interesse "non era una cosa strategica", anzi, al contrario: "Da parte mia è stato sicuramente tutto spontaneo". Nonostante l'ex tentatore avesse dato una speranza al loro legame anche lontano dalle telecamere, una volta fuori dal programma la prospettiva è cambiata: "Uscendo mi sono ricreduto su di lei, sul fatto che potesse essere una strategia".

Dell'Agnello era intenzionato a conoscere davvero Mila Suarez: "C'era la volontà di proseguire la conoscenza, però diciamo che per impegni lavorativi questa cosa non è proseguita". Poi ha anche rivelato: "Da parte mia non c'è un bel ricordo di noi. Francesco Chiofalo la conosceva da La Pupa e il Secchione e mi aveva avvisato dicendomi ‘non so se sai dove ti stai buttando, perché lei è questa".

Mila Suarez non si è esposta in modo diretto a riguardo, anche se in corrispondenza dell'uscita dei nuovi episodi su Prime Video, ha pubblicato un post su Instagram scrivendo: "In mezzo a tutte le dinamiche del reality, quello nato tra noi è stato qualcosa di reale e spontaneo". Una frase che sembra far intendere una "versione della storia" diversa da quella raccontata da Dell'Agnello. Ma quale è la verità? Al momento non ci sarebbe una risposta definitiva.