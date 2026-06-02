Simone Dell’Agnello e il flirt con Mila Suarez dopo The50: “Mi sono ricreduto su di lei, Chiofalo mi aveva avvisato”
Nella prima edizione del reality The 50, disponibile su Amazon Prime Video con i nuovi episodi dal 29 maggio, è nato un rapporto speciale tra Simone Dell'Agnello e Mila Suarez. L'ex tentatore di Temptation Island e la showgirl si sono avvicinati sempre di più nel corso del programma, creando una certa complicità tra abbracci e baci passionali. Il ragazzo è stato il primo a essere eliminato, ma aveva lasciato una porta aperta al loro legame anche lontano dalle telecamere. Ma è stato davvero così?
A fare chiarezza è stato proprio Simone Dell'Agnello, ospite del programma A Tutto Gossip di Lisa Fusco. Il concorrente ha spiegato che il suo interesse "non era una cosa strategica", anzi, al contrario: "Da parte mia è stato sicuramente tutto spontaneo". Nonostante l'ex tentatore avesse dato una speranza al loro legame anche lontano dalle telecamere, una volta fuori dal programma la prospettiva è cambiata: "Uscendo mi sono ricreduto su di lei, sul fatto che potesse essere una strategia".
Dell'Agnello era intenzionato a conoscere davvero Mila Suarez: "C'era la volontà di proseguire la conoscenza, però diciamo che per impegni lavorativi questa cosa non è proseguita". Poi ha anche rivelato: "Da parte mia non c'è un bel ricordo di noi. Francesco Chiofalo la conosceva da La Pupa e il Secchione e mi aveva avvisato dicendomi ‘non so se sai dove ti stai buttando, perché lei è questa".
Mila Suarez non si è esposta in modo diretto a riguardo, anche se in corrispondenza dell'uscita dei nuovi episodi su Prime Video, ha pubblicato un post su Instagram scrivendo: "In mezzo a tutte le dinamiche del reality, quello nato tra noi è stato qualcosa di reale e spontaneo". Una frase che sembra far intendere una "versione della storia" diversa da quella raccontata da Dell'Agnello. Ma quale è la verità? Al momento non ci sarebbe una risposta definitiva.