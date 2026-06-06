Valerio di Temptation pubblica i messaggi della ex Sarah: “Ho amato una persona che non esisteva”

A un anno di distanza dalla partecipazione a Temptation Island, Valerio Ciaffaroni ha deciso di mostrare pubblicamente i messaggi privati scambiati con l’ex fidanzata Sarah Esposito, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla fine della loro relazione.

A un anno di distanza dalla partecipazione a Temptation Island, Valerio Ciaffaroni ha deciso di mostrare pubblicamente i messaggi privati scambiati con l'ex fidanzata Sarah Esposito. Mentre altri protagonisti del docu-reality stanno condividendo sui social post nostalgici per ricordare l'esperienza, il cuoco di Frascati ha utilizzato le sue storie Instagram per pubblicare una serie di screenshot inediti, con l'obiettivo di fare chiarezza sulla fine della loro relazione.

Il post ripercorre le motivazioni che lo avevano spinto a partecipare al programma di Canale 5: "Io oggi vi mostro il motivo per la quale sono entrato a far parte di quel programma 1 anno fa – ha scritto l'ex concorrente – Il mio non è stato un percorso facile, entravo lì con molte ferite e speravo che dopo anni potevo tornare a fidarmi della persona che avevo accanto e dare l’ennesima opportunità a quella relazione". La pubblicazione degli screen serve al ragazzo per rispondere alle critiche ricevute per il suo comportamento nel villaggio, spiegando di aver scoperto una realtà diversa da quella che immaginava: "Ho imparato che l'apparenza inganna, ho imparato che la fiducia non è una cosa così scontata da dare. Nonostante tutto questo ringrazio di aver partecipato a quel programma perché ho capito di essere stato e di aver amato una persona che in realtà non esisteva".

La storia d'amore tra Valerio e Sarah si era interrotta bruscamente proprio all'interno del programma. I due erano arrivati nel reality per tentare di salvare un legame già logorato da precedenti problemi di fiducia. Una volta separati nei rispettivi villaggi, la situazione è degenerata. Valerio ha raccontato la difficoltà nel vedere i filmati della fidanzata dall'altra parte del villaggio, definendo l'esperienza come "devastante". In quel contesto, si è legato alla tentatrice Ary, che lo ha aiutato a superare i giorni più difficili. Al falò di confronto, Valerio ha poi scelto di non concedere l'ennesima seconda opportunità alla storia con Sarah, uscendo dal programma mano nella mano con la single.

Secondo la versione dell'ex concorrente, dunque, Sarah avrebbe sfruttato la vicinanza tra lui e la tentatrice per focalizzare l'attenzione dei telespettatori solo sugli errori di lui, nascondendo le proprie responsabilità: "Mi è stato detto che chi ama non fa questo? Quando in realtà io per una volta avevo pensato solo a me stesso – ha concluso nel suo sfogo – e la domanda che mi sorge oggi spontanea è: invece chi ama farebbe tutto quello che mi è stato fatto?".