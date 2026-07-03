“Sara e Gabriele escono separati da Temptation Island”, la rivelazione del tentatore Andrea

Sara e Gabriele sarebbero usciti separati da Temptation Island dopo il falò di confronto. A farlo sapere è il tentatore Andrea Turino, sempre più vicino alla ragazza nel villaggio: “Lei si è staccata dal fidanzato. Sono contento di essere riuscito a liberarla e a far scoppiare questa coppia”.

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Sara Palumbieri e Gabriele Govoni sono usciti separati da Temptation Island. Nonostante il programma sia iniziato solamente da due puntate, l'epilogo della coppia più chiacchierata di questa edizione, dal caso del video intimo diffuso online alla tentata fuga del ragazzo dal villaggi, sarebbe già noto. A raccontarlo il tentatore Andrea Turino, coinvolto in prima persona nel loro legame.

"Sono contento di essere riuscito a liberare Sara e a far scoppiare questa coppia piena di malessere", ha rivelato il 31enne in un'intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia. Sara avrebbe quindi deciso di uscire da Temptation Island senza il fidanzato, che alla fine della puntata del 2 luglio ha chiesto un falò di confronto anticipato dopo averla vista sempre più vicina al tentatore ed essere corso fino al villaggio delle fidanzate solo per parlare con lui.

Turino ha inoltre raccontato di aver percepito fin da subito il malessere di Sara e la sua voglia di voltare pagina e conoscere persone nuove. Oltre a essere usciti separati, ha spiegato il tentatore, tra la ragazza e Gabriele non ci sarebbero stati più contatti, contrariamente a quanto invece si vociferava in precedenza: "Sara si è staccata da Gabriele, L'unica cosa che potrebbe vederli uniti è una causa legale che hanno intentato insieme". Le vie legali fanno riferimento alla vicenda del video intimo che li riguarda diffuso online e di cui la produzione non era a conoscenza. La coppia si era scusata e aveva precisato che si era trattato di un "errore" risalente a diversi anni prima.

Ma dopo Temptation Island, Sara e Andrea sono diventati una coppia? Il tentatore ha fatto chiarezza anche su questo aspetto, sottolineando di aver "voglia di conoscerla" ma di non essere innamorato, pur non precludendosi nulla e rimanendo pronto a mettersi in gioco. Il 31enne ha spiegato di essere rimasto accanto alla ragazza anche dopo la rottura con Gabriele, tanto da aver passato "ore intere al telefono" a parlare, cercando di aiutarla a superare questo momento difficile.