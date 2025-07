Valerio in bagno con Ary senza le telecamere a Temptation, Sarah si dispera: “Qui dormo con la sua felpa”

Nella puntata di Temptation Island stasera Sarah ha assistito a nuovi video del fidanzato Valerio, sempre più vicino alla single Ary: con lei ha trascorso diverse serate prima di entrare in bagno insieme, senza le telecamere. Sarah è scappata in spiaggia disperata in lacrime.

Valerio si è avvicinato alla single Ary e tra i due sembra essere nato un particolare feeling. Nella puntata di Temptation Island di stasera Sarah ha assistito a nuovi video del fidanzato con la tentatrice davanti ai quali è scoppiata in lacrime. Valerio alla single ha ammesso di non sentire la mancanza della fidanzata: "Sto con te non per fare una ripicca, non mi manca". Poi è entrato in bagno con lei senza le telecamere.

I video di Valerio e Ary: la reazione di Sarah

Nel video che Sarah ha visto nel capanno, Valerio si è avvicinato alla single Ary e a lei ha confessato: "Non mi manca. Lo dico perché non mi manca, non perché sto male emotivamente. Più vado avanti e più mi si rafforza la mia teoria. Se io facessi qualcosa, se mi avvicinassi a te, lei pensa che io lo sto facendo per farla ingelosire. Non è una ripicca. Ieri notte, con tutto il casino che avevo in testa, ho pensato di fare un'esterna con te". La tentatrice gli ha rivelato di non sentirsi al sicuro con lui, essendo fidanzato. Sarah, in lacrime, ha rivelato che "dormo tutte le sere con la felpa col suo profumo": "Se non ti manco, vuoi farti la relazione con quella ragazza?". La giovane ha rivelato che a lei manca il fidanzato: "Non voglio starci qua, non voglio che va in esterna". Consolata dalle sue amiche e compagne di avventura, ha cambiato idea sulla richiesta del falò anticipato. Poi ha assistito a un nuovo video.

Valerio e Ary sono andati in spiaggia e hanno deciso di farsi un bagno insieme, di notte. Dopo sono entrati in camera insieme, poi in bagno. Davanti alle immagini Sarah è apparsa sbalordita e ha tentato di scappare: "Cosa ha fatto in bagno senza telecamere?". Valerio ha confessato ad Ary che con lei non sta fingendo per far ingelosire la fidanzata: "Non voglio che tu pensi che quello che faccio con te è una ripicca, non è così".

Sarah: "Voglio andare via", poi arriva un nuovo video

Sarah, dopo aver assistito ai video, si è sfogata con le compagne di avventura. A loro ha confessato di voler lasciare il villaggio: "L'ho visto se stesso, attratto da lei. Non ho mai abbracciato Salvo. Io voglio andare via, non gli manco. Qui è pesante, ho già una risposta, una conferma. Che altro devo vedere? Sono stati due minuti in bagno senza telecamere. Quella è mancanza di rispetto. Mi sto divertendo ma con rispetto". Per la giovane è poi arrivato un nuovo video del fidanzato Valerio che, con il trascorrere dei giorni, si è avvicinato sempre di più alla tentatrice con la quale ha instaurato un rapporto intimo. "Sto facendo un percorso giusto, non faccio il passo più lungo della gamba, ma se tradisco è perché arrivo al punto in cui non provo più niente", le ha rivelato. Sarah è scoppiata in lacrime e alle sue colleghe ha spiegato di non voler soffrire: ha ricordato le parole dette dal fidanzato e singhiozzando è andata in spiaggia da sola.