Chi sono Sarah e Valerio a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia Sarah e Valerio, insieme da cinque anni, sono una delle coppie che partecipa all'edizione di Temptation Island in onda dal 3 luglio su Canale5. Ecco la loro storia d'amore e il motivo per il quale hanno deciso di partecipare allo show condotto da Filippo Bisciglia.

Sarah e Valerio sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale5 dal 3 luglio 2025. La loro relazione va avanti da cinque anni, ma entrambi hanno scritto al dating show condotto da Filippo Bisciglia per capire se la loro storia d'amore può andare ancora avanti o meno. In particolare, tutti e due sentono l'esigenza di capire se la persona che hanno accanto sia davvero quella giusta per il loro futuro.

Chi sono Sarah e Valerio, coppia di Temptation Island 2025

Sarah, che ha 24 anni, e Valerio sono fidanzati da cinque anni e convivono. Nel filmato di presentazione apparso sui profili social del dating show, la ragazza spiega: "Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e quest'anno siamo stati richiamati". Aggiunge, poi, che sente mutato il sentimento di lui nei suoi confronti: "In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore".

Perché Sarah e Valerio partecipano al programma

Nel filmato di presentazione di Sarah e Valerio, la 24enne rivela il motivo per il quale ha deciso di mettersi in gioco con il viaggio dei sentimenti offerto da Temptation Island. "In quest'ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate – spiega- Quindi ho deciso di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me". Il suo fidanzato racconta di aver trovato sul cellulare della sua compagna alcuni messaggi con altre persone: "Se ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi". Mette in chiaro come anche lui senta il desiderio di fare chiarezza sui suoi sentimenti: "E se lei si è iscritta al programma per capire se io sono la persona adatta a lei anche io voglio capire la stessa cosa".