Chi è Salvatore Guida, il tentatore di Sarah Esposito a Temptation Island 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella seconda puntata di Temptation Island a tenere banco è stata la coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. I due, insieme da cinque anni, si trovano a fare i conti con una storia d'amore che, ormai, sembra aver perso solidità. Nella sua permanenza nel villaggio delle fidanzate, la 24enne si è molto avvicinata a uno dei single, il cui nome è Salvatore Guida. I due sembrano particolarmente affiati, ma scopriamo qualcosa di più in merito al tentatore che potrebbe far vacillare, ancora di più, il sentimento che c'è tra i due giovani fidanzati romani.

Chi è Salvatore Guida, il single vicino a Sarah Esposito

Nella clip di presentazione al programma, resa nota da Witty TV, Salvatore Guida si racconta: ha 27 anni, viene da Palermo, dove lavora come autista privato per i turisti, in tutta la Sicilia. Il ragazzo racconta di avere un fratello e una sorella, che lo hanno fatto diventare zio, di aver avuto come esempio un padre e una madre molto uniti tra loro. Se dovesse parlare delle sue passioni, Salvatore non ha dubbi e ne individua due: le corse e la piscina. Il 27 ammette di aver dovuto cambiare le sue abitudini sportive a causa del lavoro, ma c'è stato un periodo in cui si allenava quotidianamente in palestra, ragion per cui ha deciso di dedicarsi alla piscina o alla corsa che gli permettono anche di staccare dalla routine giornaliera. Alla domanda "Cosa ti piace di te?", Salvatore risponde: " Le spalle larghe, il viso e i denti che ho dritti: sono fissatissimo. Sono una persona ambiziosa" e poi aggiunge:

Fra dieci anni mi vedo con una famiglia e un lavoro mio in proprio, sono molto legato alla mia famiglia, ma sicuramente il mio obiettivo è andar via, non perché sto male, ma perché ho 27 anni, ho bisogno della mia privacy, penso sia arrivato il momento. Il passaggio dall'adolescenza all'uomo penso sia fondamentale.

Il rapporto tra Sarah Esposito e Salvatore Guida

Il 27enne siciliano si è avvicinato, seppur gradualmente a Sarah, con la quale ha intrapreso una conoscenza che, almeno al momento, sembra aver sollevato dei dubbi nell'animo della 24enne, già più volte alla ricerca di attenzioni da altri ragazzi, come da sua ammissione, per sopperire alle mancanze del fidanzato Valerio. I due, quindi, hanno parlato spesso, hanno trascorso dei momenti in solitaria, come la passeggiata sui cavalli in riva al mare, dove Salvatore non ha esitato a farle complimenti e dirle anche qualcosa di più profondo: "Dietro queste battute, questo scherzare si capisce che c'è molto altro" provocando una commozione irrefrenabile nella ragazza: "Sai perché piango? Perché una persona sconosciuta è riuscita a capire quello che in cinque anni un altro non ha capito". Tra i due il feeling non manca, resta solo da capire come si evolverà questa conoscenza.