Temptation, Sarah: “Ho visto altri due ragazzi, stavamo nei parcheggi”, Valerio in lacrime prende a calci il falò

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, Sarah ha ammesso di essere uscita con altri due ragazzi durante la sua relazione con Valerio. “Andavamo in posti riservati come i parcheggi”, ha confessato. Il fidanzato è scoppiato a piangere, ha lasciato il falò e ha preso a calci le torce che illuminavano la spiaggia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 10 luglio, continua con la coppia formata da Sarah e Valerio. Fidanzati da 5 anni, sono nel programma per capire se il loro amore è ancora vivo o ormai dettato dall'abitudine. Ad avere dubbi soprattutto la ragazza, ma anche il fidanzato che ha scoperto delle chat di lei con altri ragazzi.

Valerio si commuove parlando della storia con Sarah

Il viaggio di Sarah e Valerio a Temptation Island comincia con alcuni video per la ragazza, che ascolta delle confessioni del fidanzato. Lui ha scoperto delle sue chat con altri ragazzi e questo l'ha fatto allontanare negli ultimi tempi, ma gli ha anche permesso di concentrarsi più su se stesso: "Ho iniziato a farmi meno problemi, in realtà quella che sbagliava era lei. Ho preso le distanze, dopo che ho scoperto questa cosa mi sono distaccato ancora di più. Come pretendi le attenzioni se parli con altri?".

Con le lacrime agli occhi, Valerio ha poi ammesso: "Lasciarla sarebbe difficile, non riuscirei a vederla stare male". E ha poi continuato: "Adesso penso un po' più a me stesso, se devo rispondere a una ragazza mi faccio meno problemi. Mi ha ferita e io sono una vendicativo.Non ho più la certezza di voler passare la vita con lei".

"Sono uscita con altri due ragazzi, Valerio non lo sapeva"

Anche Valerio è stato chiamato nel capanno e ha visto alcuni video riguardanti Sarah. Nessuna vicinanza con i single, ma l'ammissione di quello che non funziona nella loro relazione: "Ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi sono sentita sbagliata e sola, ho dubitato della mia relazione. Se non ricevo attenzioni mi sento vuota, lui per molti aspetti non c'è stato. So di averlo deluso ma non mi sento in colpa". Sarah ha ammesso di aver incontrato due ragazzi più volte di nascosto dal fidanzato, pur precisando di non essere mai andata oltre e di non averlo tradito:

Spesso mi sono incontrata con altre persone per ricaricare questa batteria scarica. Sono due persone, con una delle chat e con l'altra anche conversazioni telefoniche. Con entrambi ci siamo visti, andavamo in posti riservati, in cui nessuno poteva vederci, come dei parcheggi.

Nel video Sarah ha anche ammesso: "Se dovevamo incontrarci facevamo di tutto per farlo, non c'era niente di mezzo. Questi ragazzi mi davano importanza, mi facevano sentire bella, importante, la numero uno, nella mia relazione non mi sento così".

La reazione di Valerio

"Aspetti di venire qua per dirmi la verità? Non ha le pa**e, ha sempre negato. Io più volte gli ho chiesto di dirmi la verità, il bello è che è lei quella gelosa", si è sfogato Valerio con gli altri fidanzati dopo aver sentito le parole di Sarah. Poco dopo è stato richiamato nel capanno e ha sentito altre parole della fidanzata, che ha confessato: "I primi anni messaggiavo con il mio ex mentre stavo con lui, non ti nego che un po' ci speravo di riuscire a tornare indietro". Il ragazzo è dovuto uscire dal capanno ed è scoppiato a piangere per il nervoso. La produzione inizialmente lo ha invitato a rientrare e lui ha reagito: "Se è per me, io non voglio vedere un ca**o. Non me ne frega un ca**o. Mi viene da piangere". Convinto dai fidanzati, è poi rientrato.

Valerio al falò scopre la vicinanza di Sarah a Salvatore: le lacrime e i calci al falò

Arrivato il momento del falò con gli altri ragazzi, Valerio vede dei video di Sarah, sempre più vicina al single Salvatore. Tra loro momenti di complicità e uscite, come una passeggiata a cavallo e una giornata al mare. "Abbastanza scontata", commenta il ragazzo. E poi aggiunge: "Vedo che non si crea problemi in niente, prima di venire piangeva a dirotto, adesso non vedo la Sarah che è stata con me 5 anni. Sono arrabbiato, non riesco a pensare cose belle su di lei". Il ragazzo si alza dal tronco del falò, prende a calci le torce che illuminano la spiaggia e poi scoppia a piangere.