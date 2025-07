Sarah non crede che Valerio sia interessato ad Ary a Temptation Island: “Sono bella, non può competere con me”

Nella quarta puntata di Temptation Island, Valerio comincia ad approfondire la conoscenza con la single Ary. La fidanzata Sarah viene invitata a guardare i video che documentano il loro avvicinamento, ma non sembra affatto preoccupata: “Non l’ho visto preso. Lei non può competere con me, la bellezza non mi manca”.

Nella quarta puntata di Temptation Island, torna sotto i riflettori la relazione tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. Valerio viene convocato nuovamente nel capanno per visionare nuovi video della fidanzata in compagnia del single Salvatore. Sarah si lamenta della mancanza di attenzioni da parte di Valerio, attenzioni che invece sostiene di aver ricevuto da altri uomini conosciuti fuori dal programma. Parlando con il single Gabriel, Sarah confessa di non riuscire a lasciarsi toccare da Salvatore: “Perché so che c’è un interesse, per questo non mi faccio toccare. Mi dà delle attenzioni. Se ho sete, mi va a prendere l’acqua. Il mio fidanzato è sbadato”.

Di fronte a queste parole, Valerio reagisce ridendo e minimizzando il contenuto della clip: “Hai visto che attenzioni richiede? L’altro le porta l’acqua. Non dice che le cucino tutti i giorni, che se non ci sono io muore di fame perché non sa fare nemmeno un uovo sodo da sola. Quando la vedrò mi farò due risate”.

Valerio si avvicina alla single Ary

Valerio decide di passare al contrattacco e comincia ad approfondire la conoscenza con la single Ary. Per la prima volta è Sarah a essere convocata nel capanno per vedere un video del compagno. Nelle immagini, Valerio appare sorridente e in sintonia con Ary, con cui condivide la passione per la Lazio. Sarah si mostra più infastidita dalla ragazza che dal comportamento di Valerio:

Non c’è paragone tra me e lei. La bellezza non mi manca. Non doveva darle un 10 come voto. Deve essere realista, e io non l’ho visto trasportato.

Sarah piange al falò: “Mi manca forza dall’altra parte”

Durante il falò, Sarah si apre prima ancora di sapere se le verranno mostrati dei video: “Nella storia con Valerio le attenzioni le ho cercate altrove. Non mi vergogno di dirlo, perché mi hanno dato la forza di affrontare i giorni fuori da qua. Non capisco bene che percorso stia facendo Valerio, perché non riesco a vedere nulla di concreto. Mi sarebbe piaciuto vederlo parlare della nostra relazione e dei suoi sentimenti nei miei confronti”.

Per lei, però, non ci sono video. Una notizia che la lascia delusa: “Questo mi conferma che sto facendo un percorso da sola. Siamo venuti qui perché io avevo bisogno di risposte, ma sarò io a dover prendere una decisione. Continuerò a godermi questi momenti”. Poco dopo, però, si commuove: “Sono dispiaciuta. Vorrei forza dall’altra parte, perché a me manca. Questo fatto che devo fare sempre tutto da sola mi fa stare male”. Anche Valerio affronta il suo falò e, per la prima volta, non riceve video. “Ci sono rimasto”, ammette, “ma questo non cancella come si è comportata fino a oggi”.