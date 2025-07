video suggerito

Temptation Island 2025, le coppie: nomi, che lavoro fanno e i profili Instagram Le sette coppie di Temptation Island 2025: chi sono i protagonisti della nuova edizione del reality in onda da giovedì 3 luglio su Canale5. I dettagli sulle loro storie d’amore, sul lavoro e i loro profili Instagram. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono sette le coppie scelte per la nuova edizione di Temptation Island 2025 in partenza da giovedì 3 luglio 2025, in prima serata su Canale5, con Filippo Bisciglia alla conduzione. Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco e Angelo e Maria Concetta metteranno a dura prova i loro sentimenti entrando nel villaggio, al Calalandrusa di Guardavalle Marina, e circondandosi di tentatori e tentatrici. Dovranno provare a vivere a stretto contatto con i single per 21 giorni: solo chi sceglierà il falò di confronto anticipato, potrà rincontrare il partner per comunicargli la decisione di proseguire la relazione o interromperla. Conosciamo meglio le coppie della nuova edizione.

Chi sono Alessio e Sonia Mattalia

Alessio e Sonia Mattalia

Alessio, 39 anni, e Sonia Mattalia, 48 anni, sono due avvocati. Partecipano a Temptation Island per volontà di lui che, davanti alle telecamere, ha raccontato: "Il nostro rapporto è turbolento, mi vivo le giornate con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire". Nel video di presentazione, la donna ha spiegato che "Negli ultimi 2 anni si è allontanato, ha atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore. L'ho aiutato a diventare avvocato, esercita in casa mia. Ho già subito una relazione che mi ha fatto soffrire, oggi non voglio più sbagliare". Sonia Mattalia, originaria di Orta Nova, è nota a Foggia per aver fatto parte in passato del cda di Amgas.

Sonia Mattalia (foto Facebook)

Chi sono Simone e Sonia B.

Simone, 28 anni, è un personal trainer. È fidanzato con Sonia da 6 anni e convivono da 5 anni e mezzo a Modena: "Voglio capire se la nostra relazione deve andare avanti, il nostro rapporto è piatto" ha raccontato davanti alle telecamere del programma. Sonia non si fida più di lui: "Sono innamorata, ma vivo nel ricordo di quello che eravamo". Il loro video di presentazione si conclude con lei in lacrime per le mancanze del fidanzato.

Sonia e Simone

Chi sono Valentina Riccio e Antonio Panico

Valentina Riccio, 32 anni, e Antonio Panico, di Napoli, sono fidanzati da un anno. È stata lei a contattare il programma per partecipare con il fidanzato. Vuole metterlo alla prova dopo che in passato l'ha tradita. "Non mi fido di lui, ho già preparato le valigie. Durante il programma sbaglierà" ha dichiarato prima di raccontare un episodio del passato. "Mi disse che doveva partire per un viaggio con un amico che aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci. Partì con la fidanzata. Lo scoprì perché lei mi scrisse. La notte è lunga, contatta le ragazze, anche un mese fa", ha continuato prima che lui, per giustificarsi, commentasse: "Può capitare". Sono entrambi attivi sui loro profili social, ma quelli Instagram risultano privati. Lei, nella didascalia del profilo, fa sapere di essere mamma.

Antonio Panico e Valentina Temptation Island

Chi sono Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni

Sarah Esposito, 24 anni, e Valerio Ciaffaroni sono entrambi romani e sono fidanzati da 5 anni, e convivono. "In questi anni ho avuto molte mancanze, mi è sembrato di elemosinare amore e ho ricevuto attenzioni da altre persone e le ho accettate" ha raccontato lei nel video di presentazione. Valerio ha spiegato di aver scoperto chat con due uomini diversi: "Anche io voglio capire se è la persona adatta a me". Lei è assistente medico estetico, così come si legge sulla sua didascalia del profilo Instagram.

Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni Temptation Island

Chi sono Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi

Lucia Ilardo, 27 anni di Vignola (Modena) e Rosario Guglielmi, che vive a Milano, sono fidanzati da due anni. Lei ha scritto al programma per metterlo alla prova: desidera una convivenza a differenza del partner che, invece, non si è detto pronto a un "passaggio così importante". Stando al profilo Facebook di lei, si apprende che lavora per una compagnia assicurativa.

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi Temptation Island

Chi sono Denise e Marco

Denise, 36 anni, e Marco asono fidanzati da 4 anni, convivono da 1 anno e mezzo. "Non so se Marco mi ama, ho scoperto un tradimento che risale a 3 anni fa" ha raccontato lei. Lui ha spiegato di aver aperto un'attività recentemente, di essere andato a convivere con lei, ma nonostante i tentativi di riconquistare la sua fiducia, lei non cambia idea. Il profilo Instagram di lei è shady_denise: nella bio si descrive come una guardia di sicurezza.

Marco Denise Temptation Island

Chi sono Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri

Angelo Scarpata è cartongessista di 33 anni originario di Scicli, Maria Concetta invece è baby sitter di 37 anni e vive a Gela. È stata lei a contattare il programma per mettere alla prova il fidanzato. "Non mi fido, in passato è stato un femminaro. Non lo becco solo perché è un parac*lo. A casa sua porto sempre lo scotch per vedere se ci sono capelli sul letto" ha raccontato lei. I loro profili Instagram risultano privati.

Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri