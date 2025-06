video suggerito

Simone e Sonia B. sono la seconda coppia di Temptation Island 2025: la loro relazione in crisi Simone e Sonia B. sono la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Islan, in partenza dal 3 luglio prossimo.

Simone e Sonia B. sono la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 3 luglio su Canale5. Sul profilo social della trasmissione è apparsa la clip di presentazione dei partecipanti. Simone ha 28 anni e lavora come personal trainer, è lui che ha scritto al programma condotto da Filippo Bisciglia per capire se la loro relazione deve andare avanti o no.

Perché partecipano al programma, Simone: "Il rapporto con Sonia è piatto"

Simone e Sonia B, sono fidanzati da sei anni e da cinque e mezzo convivono a Modena. È stato il 28enne a scrivere a Temptation Island per capire se la loro relazione "deve andare avanti". Il personal trainer, alle telecamere dello show, parla della loro storia: "Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre di più allontanati".

La sua fidanzata sostiene che se è cambiata, come lui dice, il motivo è legato al suo comportamento: "Non mi sento più sicura del nostro rapporto visti i suoi atteggiamenti". E ancora: "Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere, di quello che purtroppo al giorno d'oggi non siamo". Nel filmato, già un accenno di battibecco tra loro. "Da quanto tempo non mi dici che sono bella?" chiede Sonia. "Oggi te l'ho detto quando me lo hai chiesto" la replica di Simone.

Quando inizia Temptation Island 2025

La nuova edizione di Temptation Island 2025 inizia giovedì 3 luglio 2025. Lo show condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda il giovedì, in prima serata su Canale5. Oltre a Simone e Sonia B., anche la coppia di avvocati formata da Alessio e Sonia M. inizieranno il loro viaggio nei sentimenti. Il conduttore Filippo Bisciglia, via social, aveva rivelato di essere in grande attesa: "Stiamo accendendo i motori, e non vediamo l'ora di partire".