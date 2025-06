Alessio e Sonia M sono la prima coppia di Temptation Island 2025: la loro storia d’amore

video suggerito

Alessio e Sonia M. sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 3 luglio su Canale5. Sul profilo social della trasmissione è apparso il video di presentazione dei primi due concorrenti. Lui, Alessio, ha 39 anni, lei, Sonia M. 48. Entrambi lavorano come avvocati e hanno deciso di partecipare al programma per testare i sentimenti che l'uno hanno per l'altra.

Perché partecipano al programma, Sonia M.: "Dubito del suo amore per me"

Sia Alessio che Sonia M sono avvocati. È stato il primo a scrivere al programma di Filippo Bisciglia per via dello stato di malessere in cui riversa da diverso tempo: "Il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire". Nella clip di presentazione della coppia, però, la sua fidanzata Sonia M. rivela di sentirsi più o meno nello stesso modo: "Forse avrei dovuto scrivere io perché nell'arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento". E ancora: "Una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei suoi confronti".

La donna prosegue raccontando la sua storia con lui: "Ritengo di amarlo e di averlo dimostrato negli anni concretamente". È stata lei, infatti, a dargli una mano quando è diventato avvocato: "Esercita anche adesso in casa mia". Non vuole commettere, però, gli errori del passato: "Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare".

Quando inizia Temptation Island 2025

Temptation Island 2025 inizia giovedì 3 luglio 2025. Lo show condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda il giovedì, in prima serata su Canale5. In un post condiviso su Instagram, il conduttore aveva rivelato di essere in trepidante attesa: "Stiamo accendendo i motori, e non vediamo l'ora di partire".