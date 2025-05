video suggerito

Quando inizia Temptation Island 2025: la data della prima puntata con Filippo Bisciglia La prima puntata di Temptation Island 2025 andrà in onda giovedì 3 luglio 2025. Il reality condotto da Filippo Bisciglia sta scaldando i motori per tornare in onda con una nuova edizione in prima serata su Canale5.

A cura di Gaia Martino

Sta per tornare uno dei programmi più amati dagli italiani. Con l'estate, torna in tv Temptation Island, il celebre docu-reality che mette a dura prova le relazioni delle coppie che decidono di partecipare. Filippo Bisciglia dirigerà ancora una volta il viaggio nei sentimenti dei protagonisti dell'edizione in una nuova location. Dopo l'addio all'Is Morus Relais, in Sardegna, il programma si è trasferito in Calabria: nelle ultime ore è stato resa pubblica la data ufficiale della prima puntata, fissata per giovedì 3 luglio 2025. L'edizione 2025 prevede una sola edizione condotta da Bisciglia: niente raddoppio autunnale, quindi, diversamente da quanto accaduto lo scorso anno.

Quando inizia Temptation Island 2025

Temptation Island 2025 inizia giovedì 3 luglio 2025. Stando a quanto riportato dai listini ufficiali di Publitalia, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda il giovedì, in prima serata su Canale5. Non c'è ancora la data ufficiale dell'ultima puntata, ma di solito il viaggio nei sentimenti dei protagonisti dura circa 5-6 settimane. Il conduttore romano è già pronto per la nuova avventura, su Instagram ha scritto: "Stiamo accendendo i motori, e non vediamo l'ora di partire".

Perché Temptation Island ha lasciato l'Is Morus Relais

Dopo 11 edizioni, Temptation Island non sarà più ambientato nell'Is Morus Relais in Sardegna, location che ha ospitato i protagonisti e che ha visto storie naufragarsi o rinascere. La proprietà del resort è passata a un imprenditore turco, già titolare di una catena alberghiera, e per questo motivo la produzione del programma ha deciso di cambiare location e spostarsi nelle acque cristalline di Guardavalle Marina, in Calabria. Saranno ambientate lì le nuove vicende sentimentali: il settimanale Chi ha spiegato che le coppie che formeranno il cast vivranno per 21 giorni al Calalandrusa Resort, lussuosa struttura immersa nel verde e con vista panoramica sul mare.