Anticipazioni Temptation Island: Alessio lascia di nuovo Sonia, poi si sospende dall’Ordine degli avvocati

La visione del “materiale posto a fondamento della decisione” di Sonia Mattalia di interrompere il percorso con Alessio Loparco a Temptation Island non è bastato a far cambiare idea all’avvocato pugliese. Secondo quanto riportato da Dagospia, che ha diffuso le anticipazioni della settima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, la storia tra Sonia e Alessio sembrerebbe davvero arrivata al capolinea. Le immagini della rottura definitiva tra i due dovrebbero andare in onda nel corso della settima puntata prevista per mercoledì 30 luglio in prima serata su Canale5.

Il nuovo falò di confronto tra Alessio e Sonia

Sonia e Alessio – che si erano già lasciati per volontà di lui durante il primo falò di confronto, avvenuto dopo pochi giorni di separazione – torneranno faccia a faccia di fronte a Filippo Bisciglia. Ma anche stavolta l’esito non sarà diverso. Nonostante Sonia gli avesse chiesto di riflettere con maggiore consapevolezza sul futuro del loro rapporto, Alessio confermerà la volontà di uscire dal programma da solo. Intende ricostruirsi una vita da single, fuori da un’esperienza televisiva che, pur breve, sembra avergli fornito le certezze che cercava. Del resto, era stato lui stesso ad anticipare che da quel percorso televisivo sarebbe uscito cambiato. Altrimenti, perché studiare “questo programma nella testa”?

Alessio si autosospende dall’Ordine degli Avvocati

Dagospia aggiunge un ulteriore dettaglio che riguarda questa volta la sfera professionale del pugliese: per ragioni non ancora chiarite, Alessio avrebbe deciso di autosospendersi dall’Ordine degli Avvocati. Una scelta che al momento non è stata accompagnata da spiegazioni ufficiali. È probabile, tuttavia, che Loparco voglia sfruttare fino in fondo l’attenzione mediatica ottenuta, senza correre il rischio di ricevere richiami o sanzioni da parte dell’Ordine. La popolarità raggiunta grazie a Temptation Island, infatti, potrebbe aprirgli le porte verso altre esperienze televisive. O almeno questo potrebbe essere ciò che l’uomo spera.