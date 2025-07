Cosa è successo a Sonia e Alessio dopo Temptation Island, le parole di lui: “Nella vita si sistema tutto”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono usciti separati da Temptation Island 2025. Nella puntata del 17 luglio, i telespettatori hanno assistito al falò di confronto tra i due avvocati, quasi un faccia a faccia in tribunale, al termini del quale hanno deciso di prendere strade diverse. Ma la loro decisione è rimasta la stessa anche dopo il programma? Secondo alcuni video e testimonianze social, tra loro qualcosa sarebbe cambiato.

Cosa è successo tra Sonia e Alessio dopo Temptation Island, la segnalazione

Dopo Temptation Island, Sonia e Alessio sarebbero tornati a essere una coppia. A raccontarlo su Instagram Deianira Marzano, che ha riportato la segnalazione di alcuni amici della coppia. Tuttavia, in attesa della fine del programma, i due non potrebbero mostrarsi insieme per via di alcune "clausole" e per questo motivo starebbero uscendo separati di casa. Ad alimentare l'ipotesi, il fatto che l'avvocato è stato avvistato al mare da una fan del programma, da solo, che lo ha fermato per strada e gli ha chiesto di Sonia. Piuttosto evasivo, senza mai citare direttamente la compagna, ha risposto: "Come è andata finire? Nella vita si può sistemare tutto". Frase che è apparsa a tutti

Il falò di confronto tra Sonia e Alessio a Temptation Island

Nella puntata del 17 luglio di Temptation Island, Sonia e Alessio hanno affrontato il falò di confronto al termine di un percorso piuttosto turbolento. "Rimandare non serve più a niente. È arrivato il momento di guardarci negli occhi", ha detto l'avvocata accettando un faccia a faccia con il compagno dopo diversi tentativi. A ferirla le parole di lui: "Non so se amo ancora Sonia o se non l'ho mai amata e ho confuso il sentimento dell'amore con la gratitudine e la protezione". Dopo averlo ascoltato, la donna ha tratto le sue conclusioni: "Sei furioso perché dici che non ti ho permesso di sciogliere il dubbio, ma in base alle tue parole quel dubbio lo avevi già sciolto. Una donna come me, con il mio spessore, non merita questo trattamento". Alessio replica ribadendo che ha deciso di tornare a casa proprio perché Sonia non gli ha dato modo di chiarire del tutto i suoi sentimenti: "Io non posso vivere la vita così". Sonia lo interrompe, definendo le sue parole un ricatto, per poi comunicargli la sua decisione: "Pretendevi che io ingoiassi questi rospi e accettassi l’umiliazione. Non mi hai mai amato veramente".