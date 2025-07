Chi sono Alessio e Sonia Mattalia a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alessio e Sonia Mattalia sono una delle coppie di Temptation Island 2025. Entrambi avvocati di professione, lei 48 anni e lui 39, partecipano al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore e capire se continuare a stare insieme o prendere strade diverse.

Chi sono Alessio e Sonia Mattalia, coppia di Temptation Island 2025

Alessio e Sonia Mattalia sono due avvocati. Lei ha 48 anni e vive a Orta Nova, in provincia di Foggia. Come si legge sul suo profilo Facebook, ha studiato all'Università Luiss di Roma e oggi esercita come avvocato, mentre in passato ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Amgas. Il fidanzato ha 39 anni, 9 in meno di lei, ed è a sua volta un avvocato. È stata lei ad aiutarlo a intraprendere questa strada e oggi lui esercita in casa sua. "Ho già subito una relazione che mi ha fatto soffrire, oggi non voglio più sbagliare", ha spiegato Sonia a proposito dell'amore.

Sonia Mattalia e il fidanzato Alessio

Perchè Alessio e Sonia Mattalia partecipano al programma

È stato Alessio a scrivere a Temptation Island per via del rapporto turbolento che vive da diverso tempo con la fidanzata Sonia. Anche lei negli ultimi due anni ha notato che qualcosa non va tra loro, come ha raccontato nel video di presentazione al programma: "Forse avrei dovuto scrivere io perché negli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento, una serie di comportamenti che mi fanno dubitare". La donna ha poi raccontato il loro amore, spiegando di averlo aiutato a diventare avvocato, professione che condividono: "Esercita anche adesso in casa mia". Non vuole commettere però gli errori del passato: "Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare".

