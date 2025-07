video suggerito

Alessio spiazza Sonia M a Temptation: "Sogno di fare l'amore con altre donne, le ho chiesto di sposarmi per gratitudine" Il percorso di Sonia M e Alessio inizia in maniera dirompente. Lui confessa il vero motivo per cui ha chiamato Temptation Island lasciando la compagna senza parole per le dichiarazioni tremende che fa davanti alle telecamere.

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata di Temptation Island si apre in modo davvero inaspettato per almeno una delle coppie che hanno deciso di mettere in discussione il loro rapporto. Ad avere la prima doccia fredda con ben due video a nemmeno un'ora dall'ingresso nel villaggio è Sonia M, la fidanzata di Alessio, che davanti alle telecamere ha il coraggio di rivelare ciò che non aveva mai detto alla sua compagna, tra cui il reale motivo che l'ha spinto a contattare il programma.

La confessione di Alessio

Le parole di Alessio sono piuttosto forti e spiazzano totalmente Sonia che si trova a dover assistere ad una confessione agghiacciante:

Sonia non sa la reale motivazione per la quale ho scritto a Temptation, non le ho mai parlato delle reali motivazioni perché l’avrei distrutta dal punto di visto emotivo. Io non so se a Sonia la amo, o peggio ancora se non l’ho mai amata. Da qui a dire la ami, sono sincero non sono in grado di poterlo dire con certezza.

Alessio continua, parla in maniera diretta, senza alcun filtro quasi come se non sapesse che quei video sarebbero stati mostrati alla sua compagna che ha salutato, prima di separarsi, dicendole: "Non ti preoccupare, ti amo", ma una volta varcata la soglia del villaggio dei fidanzati ha calato la maschera. Ed è così che continua:

Mi ha dato un tetto sulla testa, mi ha dato autonomia, mia ha dato un modo per realizzare i miei sogni. Il mio dubbio è questo il fatto di pensare di aver confuso il sentimento di gratitudine e il sentimento dell’amore. Gli ho fatto la proposta di matrimonio, gliel’ho fatta per gratitudine, altrimenti si sarebbe realizzato, se fosse stato amore l’avrei realizzato. Io sto male, soffro, quando mi sveglio la mattina, indipendentemente da quello che devo fare, mi sento triste, mi manca di provare le farfalle nello stomaco, mi voglio emozionare nella vita, sono in un momento di appiattimento, di stasi, sento che sto sprecando il mio tempo.

La reazione di Sonia alle parole di Alessio

Sonia è sconvolta, ma non versa una lacrima: "Questa soddisfazione non gliela darò mai". Ancora nel capanno parla con le altre fidanzate: "Io gli ho dato tutto, casa, studio, casa al mare, i miei beni ha chiamato lui ma io il dubbio l’ho sempre avuto. Lo vedete così, non è così, simpaticone, allegrone". Ancora stordita per quello che ha ascoltato non esita a manifestare il suo disappunto per le modalità usate dal compagno:

Non puoi arrivare il primo giorno che arriviamo qui , ha 40 anni, non stiamo parlando di un ventenne che non ha il coraggio, tu vedi solamente la tua felicità, ma tu per rendermi felice cosa fai. Io lo ammiro tantissimo che non ha mai avuto il sostegno della famiglia in nulla, l’abilitazione deve dire grazie a me. Gli ho fatto da mamma.

"Io immagino le donne che mi piacciono"

Mentre sta elaborando quanto detto da Alessio, arriva un'altra chiamata per Sonia che commenta: "Sto pensando a mia madre che se lo sta crescendo come un figlio". Alessio continua imperterrito e rincara la dose:

Da parte mia è calato il desiderio, quando vedo una donna che mi piace me la immagino, io sono un sognatore, attraverso l’immaginazione appago il mio spirito, quando vedo una donna che mi piace sento il desiderio, è viscerale, mi piace questo, la cosa fisica. La ragazza che ho scelto mi piace, è una bella ragazza, è giovane.

Parole che rimbombano nella mente di Sonia, visibilmente sconvolta che commenta con le sue compagne d'avventura:

O mi ha nascosto dei lati della sua personalità le cose che dice mi fanno pensare che io sto con una persona che non conosco. Non ho mai visto da parte sua un fastidio, una gelosia, eppure lo sa che sono apprezzata. Lui non avrebbe bisogno di immaginarsi altre, basterebbe allungare una mano e avrebbe me. Io porto rispetto al mio sentimento, ma devo pensare che lui ha mi ha usata. Io sono una persona adulta non ho più da dimostrare niente a nessuno, se tu mi hai scelto devi voler stare tu con me, so chi sono. Dovrebbe vergognarsi, io questo non me lo meritavo.