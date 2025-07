Sonia e Filippo Bisciglia si vendicano di Alessio a Temptation: “Lo faremo aspettare come hai aspettato tu”

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, spazio alla storia di Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Lui chiede di rivederla dopo aver rifiutato il falò di confronto, ma lei dice no e Filippo Bisciglia l’appoggia: “Stasera non me la sento, deve riflettere e aspettare”.

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, spazio al racconto sulla coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Lui chiede di rivederla dopo aver rifiutato il falò di confronto che lei aveva richiesto dopo aver sentito parole forti da parte del suo fidanzato, che crede sia stato con lei solo per convenienza. Da regolamento, Alessio ha lasciato il villaggio, mentre a lei è stata offerta l'opportunità di restare.

Sonia Mattalia rifiuta il falò con Alessio Loparco a Temptation

Alessio ha spiegato perché ha scelto di vedere Sonia: "Sono venuto perché ero emotivamente scosso, preferivo avere un confronto a mente fredda, chiedo scusa di non essermi presentato. Ho sofferto molto perché questa era per me un'opportunità importante ed è andata persa". Loparco ha spiegato di essere pronto a guardarla negli occhi, per capire le sue motivazioni.

Una volta appresa la notizia, Sonia è parsa molto infastidita: "Lui non ha pensato minimamente a me, gli ho dato fastidio perché gli stavo rovinando i festeggiamenti. Non è cambiata la voglia di incontrarlo, ma stasera non me la sento, deve riflettere e aspettare". Su suggerimento delle altre fidanzate, Sonia chiede di non comunicargli subito la sua decisione. Filippo Bisciglia si è mostrato d'accordo: "Avete ragione, lo facciamo aspettare come hai aspettato tu".

La reazione del fidanzato

Una volta tornato al falò, Filippo Bisciglia ha comunicato ad Alessio che Sonia fosse rimasta nel villaggio su richiesta delle altre fidanzate. "Non ha accettato il falò di confronto, quindi oggi non la vedrai", gli comunica il conduttore. "Lo rispetto, la riflessione per me è importante, e se lo è anche per lui, questa cosa mi fa ben sperare per il futuro", commenta l'avvocato.