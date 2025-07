video suggerito

Sonia Mattalia chiede il falò anticipato a Temptation, Alessio si rifiuta e saluta il villaggio: cosa è successo Ferita dalle parole di Alessio, Sonia decide di chiedere il falò di confronto anticipato. Lui decide di non presentarsi, pur sapendo che lei vorrà andar via e di conseguenza anche lui. Ma un colpo di scena fa cambiare le cose.

A cura di Ilaria Costabile

Il percorso a Temptation Island di Alessio e Sonia M prende una piega irreversibile sin dalla prima puntata. Dopo le dichiarazioni scioccanti del suo compagno, Sonia che ha assistito ad altri video con lui protagonista, ha deciso di chiedere il falò di confronto immediato.

Sonia continua a pensare alle parole di Alessio

Mentre Alessio vive con una certa spensieratezza i suoi giorni nel villaggio delle fidanzate, ballando e scherzando con più di loro, Sonia continua a ripensare quanto detto dal suo fidanzato e non riesce a trattenere le lacrime. Parlando con Valentina le confida:

Ti dico la verità, mi hanno succhiato tutta l’energia, tutto il sangue, non ero così, tu dovresti avere affianco un appoggio, io se sono arrivata a questa età non ho capito niente di come ci si approccia agli uomini, come mi potrò mai fidare più, io non ho più speranza, ma non ne voglio più.

Intanto, nel capanno viene mostrato un altro video di Alessio che si diletta parlando con le single e commenta questi primi giorni:

Sto a tremila, io nella mia vita ho sempre sofferto di una solitudine quindi mi sono appiccicato alle persone, sono sempre stato fidanzato e questo contesto non lo puoi vivere. Cosa mi aspetto da questa esperienza? Mi aspetto di dare una svolta, mi sono rotto i coglioni.

Sonia chiede il falò di confronto anticipato

Parlando con le ragazze Sonia si dice disillusa: "Sono stanca di dare e non ricevere mai niente" e profondamente ferita da ciò che ha sentito e dall'immagine che lui ha dipinto del loro rapporto prende una decisione:

Ho deciso di chiedere il falò di confronto immediato, quello che è stato detto è più del necessario, se ho aspettato da ieri era perché avrei voluto vedere oggi una persona diversa, magari si facesse lo scrupolo, lui sta dando conto quello che ha detto. Cosa devo continuare a vedere? Devo essere umiliata ancora? Lui aveva questa consapevolezza, mi hai trascinato qua, mi hai messo alla gogna, io come nessun altro se la merita, sei stato un vigliacco, un malvagio, io non te lo consento e a quel livello non ci voglio arrivare. Lui è felice, è allegro, è spensierato, io non so chi sia quel soggetto e non voglio una persona così. Io non voglio essere ridicolizzata, sei un vigliacco di merda, tutto l’affetto che ti ha dato mia madre, mi potevi dire che non mi amavi più.

Comunica quindi la sua decisione a Filippo Bisciglia e inizia a salutare le ragazze che hanno condiviso con lei questi primi giorni: "Vi auguro a tutte che vada tutto bene, noi siamo qui lo sappiamo che speriamo tutte di uscire con i nostri fidanzati, se qualcosa vi fa male, non accettatela, ascoltate l’istinto, perché una persona che vi ama non vi fa soffrire, può capitare, ma poi si deve cambiare rotta, forza e coraggio, siete tutte belle, tutte forti, tutte in gamba".

Alessio va nel panico e non si presenta al falò

È arrivato il momento del falò e Sonia si presenta carica di ansia e di aspettative per questo confronto così doloroso che pensa di dover affrontare. Parlando con Filippo, quindi, chiarisce anche la questione della proposta di matrimonio:

Io ci ho messo il cuore sempre, sentirsi dire dopo tutto questo tempo che il suo sentimento potrebbe non essere mai esistito è stato devastante. È vero che abbiamo avuto un periodo turbolento, ma credevo fosse un periodo. sentire parole così forti e in una maniera così superficiale e cattiva, adesso cosa devo pensare? Il matrimonio non l'ho mai preteso, io avevo avuto una relazione andata male e non era nei miei piani sposarmi, è stata una sua idea ma io avevo subodorato qualcosa, per cui non mi sono adoperata per organizzare nulla. Voglio essere amata nello stesso modo in cui io amo.

Filippo va nel villaggio dei fidanzati e comunica ad Alessio la decisione di Sonia, ma l'avvocato ha una reazione incontrollabile. Inizia a camminare nervosamente, raggiunge la spiaggi, si agita, inizia a piangere e parlando con i ragazzi si sfoga:

È ovvio che non ci voglio andare. È inutile ragazzi, lasciamo perdere va. Che delusione. Le chiacchiere, ecco cosa conta nella vita. Stiamo parlando di situazioni che se devo darti una risposta dovrei dire che io non ho capito niente nella vita. Se le mie parole hanno potuto determinare questo, allora sono un mostro.

Alessio sembra non aver capito quale sia il fulcro della questione, cosa abbia scatenato questa richiesta: "Che cosa le deve dare fastidio? Non me lo merito, non mi merito sta vita di me**a così. Io sono un bravo ragazzo, per quattro ca**te che ha sparato la mia bocca maledetta". I ragazzi che stanno attorno a lui cercano di tranquillizzarlo e farlo ragionare, dicendogli che può prendersi il suo tempo e Alessio piuttosto agitato risponde:

Io le occasioni nella vita non ne ho mai avute, me la sono costruita da solo questa occasione, non me la puoi togliere se mi ami. Può decidere di andarsene lo stesso e se se ne va, me ne devo andare anche io, la conosco bene la trasmissione, la guardo assiduamente.

Nel frattempo Sonia ribadisce il suo intento: "Che lo capisca che non è un capriccio, è una cosa seria, se non viene me ne vado". Alessio è ancora più infastidito dopo l'ultima comunicazione di Filippo:

Io le avevo detto che volevo fare questo percorso anche per voi, per aiutarvi, immaginavo di essere uno dei più grandi e avrei voluto assumere un ruolo da consigliere e volevo aiutare ciascuno di voi ad essere persone migliori. Sta cosa me la devi far fare perché sta cosa me la sono andata a prendere. Se tu questo lo sapevi e me lo hai fatto allora sai che ti dico? Che sei tu che non mi ami. Posto che io non ho capito niente, sono io che ho capito che tu non mi ami.

Sonia rientra nel villaggio su richiesta delle altre fidanzate

Dopo più di venti minuti di attesa, Filippo torna da Sonia comunicandole che Alessio non si presenterà al falò di confronto e lei ancor più delusa commenta:

È l'ennesima dimostrazione del suo egoismo, che non abbia dato valore alla sofferenza che mi ha creato, ha dimostrato di aver dato più valore ad una situazione di gioco, divertimento, di festa che ad una relazione di otto anni che con il suo comportamento ha buttato nell'immondizia. Sono sconvolta. Non mi aspettavo questo tipo di comportamento, lui è offeso perché gli ho rovinato la festa. Io sono molto ferita. Ma nella vita fuori condividiamo una casa, un lavoro, dovrà affrontarmi.

Però, per lei, c'è una sorpresa. La produzione ha accolto la richiesta delle ragazze di far restare Sonia, anche se da regolamento avrebbe dovuto lasciare il programma: "Sono felicissima che abbiano chiesto questa cosa, mi fa felicissima, vuol dire che hanno capito in poco tempo molto più di quanto lui non abbia capito in otto anni. Vengo molto volentieri" e rientra sotto braccio nel villaggio delle fidanzate. Le ragazze chiedono conto dell'incontro e Sonia comunica loro che non c'è stato: "Conoscendolo dirà che io gli ho voluto rovinare la festa" e parlando con Valentina aggiunge: "Lui parla tanto di karma e intanto il karma porta anche a questo. Lui se ne va e io grazie a voi resto".

Alessio saluta i fidanzati, ma potrebbe non lasciare il villaggio

Nel frattempo, Alessio saluta i ragazzi: "Guardiamoci un'ultima volta negli occhi" e ad uno ad uno abbraccia e bacia i suoi compagni di viaggio. Ma dalle anticipazioni che concludono la puntata, le parole di Filippo Bisciglia fanno intendere altro. Il conduttore, infatti, dice: "Scoprirete che il viaggio nei sentimenti di Sonia M e Alessio non è affatto finito qui".