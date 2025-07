Sonia Mattalia incinta di Alessio Loparco? Cosa sappiamo sulla presunta gravidanza a Temptation Island

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Sonia Mattalia, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo più di una fonte, la donna sarebbe in attesa del primo figlio insieme al compagno Alessio Loparco. Ma cosa sappiamo davvero sulla presunta dolce attesa?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano a susseguirsi, sempre più numerose, le indiscrezioni su una possibile gravidanza di Sonia Mattalia, protagonista dell’edizione in corso di Temptation Island. I riflettori si sono accesi sull’avvocata pugliese sin dalla prima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

“Merito” della crisi con il fidanzato Alessio Loparco, delle dichiarazioni dell’uomo a proposito della sua partecipazione al programma (“Io questo programma me lo sono studiato nella testa”, ha detto, dimostrando quanto, più che alla compagna, fosse interessato a restare in gioco) e della richiesta di falò anticipato arrivata appena due giorni dopo l’ingresso della coppia nei villaggi. A rendere ancora più interessante la loro storia è arrivata l’indiscrezione sulla presunta gravidanza, che ha rimescolato le carte in tavola.

Com’è nata l’indiscrezione sulla possibile gravidanza a Temptation Island

Le voci su una possibile dolce attesa all’interno del programma avevano iniziato a circolare già a giugno, prima ancora della messa in onda. Il primo a riportarle era stato il settimanale Novella 2000, che, senza fare nomi, scriveva: “Stando a quanto ci hanno riferito, sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio. All’interno del villaggio, infatti, una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta e, a quel punto, sarebbe stata costretta a informare il suo compagno della lieta notizia”.

Nulla di confermato, ovviamente, ma proprio quell’articolo ha rappresentato il primo passo verso quella che, nel giro di poche settimane, è diventata una vera e propria notizia virale.

Il nome della coppia svelato da Deianira Marzano

Una delle segnalazioni ricevute da Deianira Marzano

Ad alimentare ulteriormente la curiosità è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram alcune segnalazioni ricevute riguardo al fatto che la futura mamma sarebbe proprio Sonia. Marzano ha precisato che, al momento, si tratta solo di voci non verificate.

È curioso, tuttavia, notare come le segnalazioni — provenienti da fonti diverse — siano tutte riferite alla stessa coppia. Sarà questo il colpo di scena che permetterà a Sonia e Alessio di restare al centro dell’attenzione, nonostante la separazione già avvenuta e l’uscita anticipata di lui dal villaggio?