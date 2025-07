Temptation Island 2025, il falò tra Sonia e Alessio: “Lui la mollerà”, “La gravidanza non è credibile”

È tutto pronto per la terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera su Canale 5. Il momento più atteso della puntata è sicuramente quello del falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Stando alle anticipazioni, il chiarimento davanti al fuoco sarà tutt’altro che prevedibile: “Alessio deciderà di mollare Sonia M. sostenendo di non aver detto nulla di grave”, mentre la gravidanza di lei “potrebbe essere stata solo una trovata pubblicitaria”.

È tutto pronto per la terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera su Canale 5 dalle 21:42 fino a 00:45 circa. Il momento più atteso della puntata è sicuramente quello del falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Stando alle anticipazioni trapelate su Dagospia, il chiarimento davanti al fuoco sarà tutt'altro che prevedibile: "Alessio deciderà di mollare Sonia M. sostenendo di non aver detto nulla di grave", mentre la gravidanza di lei "potrebbe essere stata solo una trovata pubblicitaria".

Il falò di confronto tra Alessio e Sonia: cosa accadrà stasera

Dagospia anticipa che il falò di confronto di Alessio e Sonia andrà diversamente da come lo si immaginava. "Alessio deciderà di mollare Sonia M. sostenendo di “non aver detto nulla di grave”. Un epilogo che sa di vendetta dopo che lei non gli ha permesso di svaccanzare nel villaggio richiedendo il confronto poche ora dopo l’ingresso nel programma", scrivono. Quindi, se ci si aspettava che fosse l'avvocata ad appendere al chiodo la storia con il suo compagno, a quanto pare bisognerà adattarsi a un altro finale. E non è detto che lo sia. "Ma se vi dicessimo che non è finita qui? Il viaggio nei ri-sentimenti continuerà anche per Alessio e Sonia", aggiungono. Questo vuol dire che entrambi avranno una seconda possibilità? Sapendo che lei è ancora nel villaggio delle fidanzate, anche lui potrebbe avanzare la richiesta di tornare dagli amici e proseguire il suo viaggio nei sentimenti? Tutto surreale, stando al regolamento del programma fino a queste edizioni, ma è certo che qualcosa ancora accadrà dopo che l'ultimo tizzone avrà smesso di ardere in spiaggia.

"Sonia è incinta", poi arrivano le segnalazioni a smontare tutto

Era partita su Novella2000 l'indiscrezione che vedeva Sonia Mattalia incinta di Alessio Loparco: “Stando a quanto ci hanno riferito, sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio. All’interno del villaggio, infatti, una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta e, a quel punto, sarebbe stata costretta a informare il suo compagno della lieta notizia”. Ci aveva però pensato Deianira Marzano, esperta di gossip, a fortificare questa notizia, condividendo la segnalazione di un'utente, che le aveva scritto: “Lei è incinta, frequentiamo la stessa scuola di ballo latino americano, ma ad orari diversi”. Sempre Marzano però, nelle ultime ore, ha fornito un'altra segnalazione del tutto contraria alla precedente: “Ieri nel centro commerciale della mia città ho visto Sonia M. di Temptation Island. Bellissima, molto elegante e super maga, non credo proprio sia incinta”, ipotizzando lei stessa che si sia trattato solo di una trovata pubblicitaria.

Temptation Island raddoppia: in onda 23 e 24 luglio, poi il finale

Siamo rimasti ad Alessio che ha dichiarato a Filippo Bisciglia: “Sono tornato per avere un confronto a mente fredda e sono qui a chiedere scusa a lei, ma anche a voi che avete preparato tutto. Ero scosso, non mi aspettavo la sua richiesta, stavo male, ho sofferto molto, perché questa per me era un’opportunità veramente importante ed è andata persa. Però ora ho bisogno di fare un confronto per sentirla e vederla negli occhi. Ah quindi non viene? E che si fa? Che devo fare? Adesso rifletterò. ma io dove aspetto? In hotel? A soffrire, giustamente“. E ora non ci resta che capire cosa accadrà tra lui e Sonia. Ci sarà tempo per farlo, visto che Mediaset ha deciso che Temptation Island avrà anche una puntata in più e settimana prossima andrà in onda per ben due sere di seguito: mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, poi al via al gran finale con il consueto ‘cosa è successo dopo'.