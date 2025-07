video suggerito

Tentatrici e tentatori a Temptation Island estate 2025: nomi e foto dei single I 26 single di Temptation Island estate 2025: 13 tentatrici e 13 tentatori pronti a mettere alla prova le coppie. Ecco nomi, età, professioni e curiosità sui protagonisti del reality di Canale 5.

Da domani sera su Canale 5 torna l'appuntamento con i sentimenti più atteso dell'anno. La dodicesima edizione di Temptation Island porta con sé 26 single pronti a conquistare e a mettere alla prova le sette coppie protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Il cast dei tentatori è composto da 13 donne e 13 uomini, tutti con storie diverse ma uniti dallo stesso obiettivo: creare quella "tentazione" che darà il nome al programma. Tra di loro troviamo studentesse universitarie, professionisti affermati, sportivi e imprenditori, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze e la propria personalità.

Il loro compito sarà quello di vivere nei villaggi calabresi del Calalandrusa Beach&Nature Resort insieme ai fidanzati e alle fidanzate, creando nuove dinamiche e portando i protagonisti a riflettere sui propri sentimenti. Tra i single non emergono volti particolarmente noti al grande pubblico, ma le loro storie personali promettono di regalare momenti intensi e colpi di scena.

Alessia

La 24enne napoletana studia psicologia all'università e rappresenta la perfetta combinazione tra bellezza e intelligenza. La sua formazione in ambito psicologico potrebbe rivelarsi un'arma in più per comprendere le dinamiche dei fidanzati che incontrerà nel villaggio.

Marianna

A soli 23 anni, questa napoletana lavora come front office in una concessionaria di moto, un ambiente prevalentemente maschile. La sua esperienza lavorativa potrebbe aiutarla a creare legami particolari con i fidanzati.

Alice

La più giovane del gruppo femminile, con i suoi 20 anni, vive in provincia di Novara e lavora presso un aeroporto privato. Il suo background nella danza, con studi presso l'accademia del Teatro alla Scala di Milano, le conferisce eleganza e portamento che non passeranno inosservati.

Rebecca

Hostess di volo di 22 anni della provincia di Torino, ha vissuto negli Stati Uniti. Il suo lavoro le ha insegnato a relazionarsi con persone diverse, abilità che potrebbe sfruttare nel reality.

Marta

Romana di 21 anni, studia medicina con l'obiettivo di diventare chirurgo estetico. Questa determinazione è una caratteristica che potrebbe emergere nelle dinamiche del villaggio.

Mariela

Nata a Santo Domingo ma genovese d'adozione dal dodicesimo anno di vita, la 27enne laureata in Educazione Professionale porta con sé il calore latino e l'esperienza di chi ha dovuto adattarsi a una nuova cultura. Interessante.

Nicol

La 27enne romana lavora come magazziniera. Si tratta di un impiego che la rende necessariamente concreta e pratica nella vita. Caratteristiche principali in questo programma.

Eva

Livornese di 28 anni, sta studiando per diventare personal trainer, segno di una passione per il fitness e il benessere fisico. Attenzione.

Ylenia

A 30 anni è tra le più mature del gruppo femminile. Romana, laureata in Economia e Management, ha cambiato strada professionale passando da uno studio di commercialisti all'insegnamento di salsa e bachata, dimostrando coraggio nel seguire le proprie passioni.

Claudia

La 26enne barese lavora nella pizzeria del fratello, un ambiente familiare che le ha insegnato i valori della tradizione e dell'unità familiare. Questa sua caratteristica potrebbe emergere nei rapporti che costruirà nel villaggio.

Ary

Studentessa romana di 22 anni in Digital Marketing, lavora nel negozio di abbigliamento della madre. La sua giovane età combinata con l'esperienza nel mondo della moda e del marketing digitale la rende una figura sicuramente moderna e al passo coi tempi.

Ale

La 25enne teramana lavora come operatrice nel settore estetico, un campo che richiede precisione e attenzione ai dettagli.

Arianna

A 31 anni è la più grande tra le tentatrici. Parmense, vive ancora con i genitori e dedica il suo tempo al volontariato per gli animali. La sua sensibilità verso i più deboli rivela un animo gentile che potrebbe conquistare i cuori più sensibili.

Diego

Il 44enne della provincia di Roma è il più maturo tra tutti i single. Proprietario di una tappezzeria e padre di due figli, porta con sé l'esperienza di chi ha già vissuto molto. Il suo legame con i figli dimostra la sua capacità di creare relazioni profonde e durature.

Emanuele

Milanese di 29 anni, lavora come fisioterapista insieme al fratello gemello nel loro studio. Il fatto che suo padre sia stato un portiere di Serie A aggiunge un tocco di fascino sportivo alla sua figura, oltre a rivelare una famiglia legata al mondo dello sport.

Flavio

Il 24enne fiorentino è un calciatore che ha fatto molti sacrifici per inseguire il suo sogno. La sua determinazione nel perseguire la carriera sportiva dimostra carattere e ambizione, qualità che potrebbero attrarre le fidanzate più sensibili ai sogni e alle aspirazioni.

Lorenzo

Pavese di 22 anni, combina il lavoro di personal trainer con quello di allenatore di basket. La sua passione per lo sport e la sua capacità di motivare gli altri potrebbero rivelarsi armi vincenti nel gioco della seduzione.

Manuel

Il 26enne nato in provincia di Pavia ma residente a Milano lavora come guardia giurata. La sua professione richiede affidabilità e senso di responsabilità, caratteristiche che potrebbero emergere nelle relazioni che costruirà.

Gabriel

Napoletano di 25 anni, laureato in Economia e data analyst, rappresenta la figura del giovane professionista moderno.

Andrea

Il 29enne di Latina, laureato in Economia e caposquadra in una ditta di logistica, unisce la preparazione teorica all'esperienza pratica nella gestione del personale. Le sue capacità di leadership potrebbero emergere nelle dinamiche di gruppo.

Francesco

Casertano di 24 anni, laureato in Scienze motorie con l'aspirazione di diventare insegnante, rappresenta la figura del giovane che ha chiari i propri obiettivi professionali. Le fidanzate più sportive potrebbero cadere.

Salvatore

Il 27enne palermitano lavora come autista NCC, una professione che lo porta a incontrare persone diverse ogni giorno.

Mariano

Pozzuolese di 32 anni, è un operaio specializzato in impianti elettrici ed elettronici.

Alessandro

Il 36enne napoletano, rappresentante di abbigliamento che ha creato la sua linea, unisce l'esperienza commerciale all'imprenditorialità. Un uomo che si è saputo reinventare. Potrebbe essere interessante.

Matteo

Ravennate di 28 anni, tecnico metalmeccanico, rappresenta la figura del lavoratore specializzato e affidabile.

Edoardo

Il 25enne romano, service manager per un'azienda informatica, rappresenta la nuova generazione di professionisti del digitale.