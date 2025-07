Sonia lascia Simone al falò di Temptation Island dopo il tradimento: “Era un viaggio nei sentimenti, non nei letti”

È arrivato il momento della resa dei conti per Simone e Sonia. Dopo aver visto il tradimento con la single Rebecca, Sonia non ha esitato un attimo a chiedere il falò di confronto: "Lo faccio per la mia dignità", lui dal canto suo parlando con i suoi compagni d'avventura dice di aver capito che lei è la donna della sua vita: "Sto un po' tremando" dice dopo aver saputo della decisione presa dalla sua ragazza e intanto Rosario cerca di rassicurarlo: "Se non avessi superato i tuoi limiti non avresti capito, tredici anni insieme sono una vita, ti conosce nell'anima". Il personal trainer accetta il confronto e si presenta.

Sonia e Simone si incontrano al falò

Sonia è la prima a prendere parola e chiede di vedere i video che ha visionato nei giorni precedenti al falò, soprattutto la parte in cui lui ammette il tradimento: "Non ti vergogni quando ammetti un palese tradimento" e lui: "Penso di aver parlato in maniera generica, ho capito cosa voglio e che voglio", allora Sonia chiede di vedere il video che le è stato mostrato pochi minuti prima e incalza Simone: "Te li ricordi questi momenti, eri tu?" riferendosi alle parole scambiate con la single Rebecca, anche piuttosto ammiccante. Sonia non le manda a dire: "Intanto volevo dirti che fai schifo, secondo me non hai capito come funziona la vita in generale" e indicando la scena in cui lui stava quasi per baciare la tentatrice gli chiede: "C'era Sonia lì? Mi stavi pensando?" e lui risponde: "Certo, io penso sempre a tutto". Finito il video, quindi, Sonia inizia a parlare:

So che non sai niente di cosa significa il rispetto, di cosa significa essere amati, di cosa significa amare, non hai capito niente. Devi stare zitto, in sei anni io ti ho dato tutto, sei qualcuno oggi perché io sono stata la tua luce, sei piccolo così, il rispetto per te non esiste. Dovevo capire prima, che facevi il solito porco, cosa si doveva capire? Che ti piacciono le donne.

Simone risponde: "So che spingere oltre i miei limiti ti avrebbe fatto soffrire" e Sonia continua:

Tutto mi hai tolto. Mi hai prosciugato l'anima. L'hai detto anche tu che sono il tuo caricabetterie e ora chi ti ricarica? Questo viaggio nei sentimenti che viaggio hai fatto? Di fantasie? Non mi ami, forse non mi hai mai amata, questa è la verità.

Simone prova a spiegare le ragioni del suo gesto: "So che sono una persona complicata, tutto quello che ho fatto l'ho fatto per trovare risposte. Era l'unica cosa che dovevo fare per capire. So che sembra strano. So che sei arrabbiata, lo capisco". Allora Sonia gli chiede: "Ti vergogni? E cosa hai capito?" e lui: "Ho capito che nell'ultimo anno, ho perso tanto tempo a non dedicare l'amore che dovevo ad una persona, ci si deve assumere le proprie responsabilità nella vita, io davo a lei la colpa".

Sonia è una furia: "Sei un insensibile. Tu non sei in grado di fare l'amore, sai cos'è l'amore?" e Simone si inalbera: "Se una persona non ti dà attenzioni, può succedere che una persona si può chiudere in se stessa, non hai mai pensato questo?". Simone, quindi, prova a spiegarle quale sia la risposta:

La mia risposta è che lei è una persona davvero fantastica, a cui ho sempre dato tutto, il problema sono sempre stato io. Nella relazione ci sono essere momenti di monotonia, sono una persona che si prende tanto di quello che fa nella vita, anche le colpe, adesso se devo essere punito per una cosa che ho fatto lo accetto.

Sonia non la prende bene: "Ogni volta che mi vedrei ti dirò che mi fai schifo", Simone le risponde: "La tua rabbia, quella che hai adesso, la accetto. Ho trovato la mia risposta, poi se andrà male pazienza. So che è un momento difficile. Io lo so la persona che sei, forse non sapevo che ero io".

Sonia lascia Simone al falò di confronto

Il falò sta per volgere a termine e Sonia ribadisce a Simone la sua delusione: "Tu sei quello che sei grazie a me, non ti dispiace perché altrimenti non lo avresti fatto. Non hai più via di scampo, non riesci a dire neanche scusa, perché sei così egoista ed egocentrico" e rivolgendosi a Filippo: "Odio me stessa per aver permesso a una persona così di chiudermi, mi hai chiuso i sentimenti". Simone si inalbera:

Ma lei in tutto quest'anno, ogni volta che tornavo a casa mi diceva "hai una faccia di cazzo, non sorridi mai", io lavoro 17 ore al giorno 7 giorni su 7, anche questa per me era una dimostrazione d'amore, poi tornavo a casa ed è bello secondo me cercare una persona dopo sei anni, ma lei mi diceva no. Sappi che tutto quello che ho fatto era per il nostro amore, per cercare la mia risposta e la risposta è che voglio stare con te.

Alla fatidica domanda Sonia se lasciare Temptation da sola, Sonia risponde di sì. Una volta andata via, però, è Filippo Bisciglia che interviene e fa notare a Simone: "Non lei hai mai chiesto scusa, forse non te ne sei reso conto, però Simò" e lui: "Ero immerso nel mio pensiero di tutto quello che è successo in questo percorso, so che è difficile quello che ha visto, ma io ero venuto qui con due domande, se l'amavo ancora o no e questo, mi dispiace dirlo, ma era l'unico modo per scoprirlo"