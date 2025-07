Chi sono Simone e Sonia B. a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia

video suggerito

Sonia B. e Simone sono una delle coppie che partecipa all'edizione di Temptation Island in onda dal 3 luglio su Canale5. I due stanno insieme da sei anni e hanno deciso di entrare nel programma condotto da Filippo Bisciglia per capire se la loro relazione "deve andare avanti".

Chi sono Simone e Sonia B., coppia di Temptation Island 2025

Simone ha 28 anni e lavora come personal trainer. È lui che ha scritto al programma per testare la relazione che ha con Sonia B., una storia che va avanti da circa sei anni. Entrambi abitano a Modena, dove hanno una casa in cui vivono insieme da cinque anni e mezzo.

Perché Simone e Sonia B. partecipano al programma

È stato Simone a scrivere a Temptation Island. Il suo obiettivo è capire se – durante il viaggio dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia – la sua relazione con Sonia B. deve proseguire o meno. Nella loro clip di presentazione, condivisa sul profilo Instagram del dating show, Simone rivela: "Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati". Sonia B. sostiene che se le dinamiche tra loro sono mutate nel tempo, la "colpa" non è solo sua: "Lui dice che io sono cambiata, ma se l'ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto visti i suoi atteggiamenti". Non mette in dubbio il sentimento che prova nei suoi confronti: "Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che purtroppo al giorno d'oggi non siamo".

Nel filmato, poi, c'è un accenno di discussione tra loro. "Da quanto tempo non mi dici che sono bella? Da quanto?" chiede Sonia B. al suo compagno. "Oggi, quando ti sei messa il trucco" è la replica di quest'ultimo. La ragazza, però, non è convinta: "Ah perché devo essere io a dirti mi stanno bene, ti piaccio?". In chiusura del video si scioglie in un pianto.