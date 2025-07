video suggerito

Simone a Temptation ammette: “Sono un bel ragazzo e tante donne mi danno attenzioni”, la reazione di Sonia Simone racconta davanti alle telecamere di Temptation Island di non essere sicuro di amare Sonia B. Il personal trainer ha svelato: “Non so più se voglio passare il resto della mia vita con lei adesso. Il fatto che tante donne mi diano attenzioni mi da carica”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Dopo Valentina e Sonia M, anche per Sonia B è arrivato un video. Nella prima puntata di Temptation Island 2025 la fidanzata di Simone ha assistito a una clip nella quale il compagno fa alcune confessioni sui reali sentimenti che prova. Il fidanzato ha ammesso di sognare di stare con altre persone e di non essere più sicuro di amarla.

La confessione di Simone

"I miei sentimenti in questo momento sono un po' in bilico. Voglio capire se amo al 100% quella persona o se amo cosa mi ha dato in questi anni". Così comincia il lungo discorso di Simone che davanti alle telecamere di Temptation Island ha ammesso di essere incerto sui sentimenti che prova per Sonia B. "Mi sono innamorato di tutti i suoi gesti, ma sono un personal trainer e seguo tante donne. A volte un uomo ha bisogno di esigenze fisiche e mentali. Se una persona non te le da, penso di cercarle in altre persone". Ha poi continuato: "Io con il mio lavoro ho tante distrazioni, sono a contatto con tante ragazze. Sono un bel ragazzo, simpatico e solare, posso trasmettere emozioni alle persone. Mi fanno piacere gesti da altre persone. C'è poca intimità tra noi, sono molto fisico e ho bisogno di affetto e contatto, questa cosa mi fa sentire male". Simone ha spiegato, poi, di aver sognato di stare con altre persone durante la notte: "Le piccole attenzioni possono colmare il vuoto. Non so più se voglio passare il resto della mia vita con lei adesso. Il fatto che tante donne mi diano attenzioni mi carica. Certe notti sogno di stare con altre persone".

La reazione di Sonia B: "Il nostro rapporto si è rotto"

"Per me è ridicolo, se io non ti cerco più nell'intimità e tu non fai niente, c'è un motivo" ha dichiarato Sonia B dopo aver visto il video del fidanzato Simone. Poi ha continuato: "I sentimenti non li ha più per me. Ho ragione quando dico che il nostro rapporto si è rotto, sta tornando un ragazzino. Le attenzioni non gliele do perché mi sono stancata, non posso dare senza mai ricevere".