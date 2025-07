La puntata di Temptation Island 2025 “un mese dopo” ci sarà: quando va in onda e dove vederla

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Temptation Island 2025 sta per concludersi. Martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, in prima serata su Canale 5, andranno in onda le ultime tre puntate di questa edizione del programma. Il pubblico scoprirà il destino delle coppie rimaste nel villaggio: Lucia e Rosario, Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Valentina e Antonio usciranno insieme o decideranno di lasciarsi? Confermato poi l'appuntamento che racconterà in che rapporti sono i protagonisti un mese dopo la fine del reality, a cui saranno presenti anche le coppie che hanno già avuto un falò di confronto, come Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Fino a qualche settimana fa, c'era l'ipotesi che non andasse in onda in tv o che non fosse stata neanche registrata.

Quando andrà in onda la puntata "un mese dopo" di Temptation Island

La puntata di Temptation Island che racconta le coppie "un mese dopo" la fine del programma andrà in onda su Canale 5. A differenza dello scorso anno, quando i contenuti post-reality furono resi disponibili solo sul sito di Witty Tv, in questa edizione l‘ultima puntata di giovedì 31 luglio sarà dedicata a quello che è successo dopo. Tutte e sette le coppie si rincontreranno a un mese di distanza dal loro rientro a casa per un faccia a faccia conclusivo: confermeranno le loro scelte o decideranno magari di ripensarci?

Dove vedere l'ultima puntata di Temptation Island

L'ultima puntata di Temptation Island 2025 andrà in onda giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Sarà quindi possibile seguirlo in diretta, a partire dalle ore 21.30, oppure recuperarlo in streaming sul sito di WittyTv e in replica il giorno dopo nel prime time di La5. L'appuntamento sarà dedicato in parte al percorso delle coppie un mese dopo la fine del programma. I protagonisti si rincontreranno e il pubblico scoprirà se hanno confermato o meno la decisione presa al falò di confronto.