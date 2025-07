Alessio Loparco insieme a Sonia dopo Temptation Island: “Era sotto casa sua, sono tornati a vivere insieme”

Continuano a emergere nuovi retroscena su Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Dopo essere usciti separati da Temptation Island 2025, i due avvocati si sarebbero riavvicinati e potrebbero voler dare alla loro storia d'amore una seconda possibilità. Il 38enne, riconosciuto da alcune fan al mare, aveva risposto con la frase"nella vita tutto si può sistemare" alla domanda sulla ex compagna. E ora pare che abbia anche un passo per riavvicinarsi a lei.

"Alessio e Sonia sono tornati a vivere insieme": la segnalazione

Stando a quanto riporta Deianira Marzano su Instagram, Alessio Loparco è stato visto sotto casa di Sonia Mattalia, la stessa nella quale vivevano insieme prima di affrontare il loro viaggio nei sentimenti. Pare infatti che i due siano tornati a essere una coppia e a convivere, facendo quindi un passo indietro rispetto alla decisione presa nel programma. Per il momento, però, i diretti interessati non possono smentire o confermare le segnalazioni che li riguardano, dal momento che ogni avvistamento pubblico insieme sarebbe vietato fino alla fine di Temptation Island. Durante il lungo falò di confronto davanti alle telecamere, Sonia aveva deciso di mettere un punto al loro rapporto dopo una serie di dichiarazioni inaspettate sul loro rapporto.

Il ritorno della (ex) coppia a Temptation Island: cosa succederà nella prossima puntata

Il viaggio nei sentimenti di Sonia e Alessio non sarebbe ancora finito, nonostante siano usciti separati dal programma ormai diverse settimane fa. Come aveva anticipato Fanpage.it e come è stato mostrato nelle anticipazioni della puntata del 29 luglio, i due avvocati torneranno a essere protagonisti. Stando alle immagini, infatti, Alessio si troverà ancora seduto al falò in attesa di Sonia e di un nuovo faccia a faccia con lei. Questa volta, magari, il finale sarà diverso e usciranno mano nella mano, confermando quindi tutte le voci sul loro conto.