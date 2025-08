Alessio Loparco e Sonia Mattalia felici insieme, il video in città registrato dopo Temptation Island

Sonia Mattalia e Alessio Loparco stanno ancora insieme e dopo Temptation Island sono tornati alla loro quotidianità. Sono stati avvistati e ripresi per le strade del centro di Modena.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono tornati a godersi la loro quotidianità dopo il percorso a Temptation Island 2025. Durante l'avventura nel reality dei sentimenti si sono incontrati in tre falò di confronto, tutti terminati con la decisione di separarsi: nel "mese dopo", davanti a Filippo Bisciglia, hanno rivelato di aver trovato la loro serenità insieme e di aver dato una nuova possibilità al loro rapporto. Procede ancora a gonfie vele la relazione, lo dimostra un video registrato e reso pubblico su TikTok da una fan del programma che li vede sorridenti e intenti a chiacchierare con i fan che li hanno fermati per strada.

Il video di Alessio Loparco e Sonia Mattalia dopo Temptation Island

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati avvistati insieme nel centro di Modena ieri pomeriggio. Una fan del programma di Filippo Bisciglia li ha ripresi e ha reso pubblico il video dell'avvistamento sul suo profilo TikTok. I due, visibilmente sereni, chiacchierano con alcune persone, probabilmente fan di Temptation Island.

Poche ore prima dell'avvistamento in centro a Modena, Alessio Loparco ha registrato un video in treno insieme ad un amico. Nel post, condiviso su TikTok dal suo conoscente, guarda perplesso l'amico mentre recita una delle frasi di Alessio diventate iconiche. Poi il testo: "Pov, chiedi consigli amorosi alla persona che ha fatto tre falò di confronto nella stessa edizione".

Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono tornati insieme dopo Temptation Island

Dopo i tre falò che hanno ribadito le loro differenze caratteriali, Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono tornati insieme. Nel "mese dopo" di Temptation Island Alessio ha raccontato di aver "riflettuto e ragionato tanto" e di essere sicuro di voler stare con Sonia. Quest'ultima, allora, ha ammesso di averlo perdonato perché "una storia di otto anni non si può buttare via così": "È tornata la passione, l'amore vero non è perfetto".