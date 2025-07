Temptation Island: Sonia Mattalia si scusa per colpe che non ha e permette ad Alessio di rifilarle un altro no

A Temptation Island, Sonia Mattalia aveva ascoltato Alessio Loparco ammettere di averle chiesto di sposarlo per gratitudine, di desiderare altre donne e di non essere nemmeno certo di averla mai amata. Eppure, incredibilmente, è lei a scusarsi con lui per colpe inesistenti. Un gesto che ha finito per legittimare l’ennesimo rifiuto da parte dell’ex compagno, che non ha perso occasione per infliggerglielo con malcelata soddisfazione.

Sonia Mattalia era partita bene in questa edizione di Temptation Island. Sottraendo al fidanzato Alessio Loparco la possibilità di umiliarla in mondovisione, aveva conquistato l’affetto del pubblico, pronto a sostenerla nel voltare pagina. Eppure, nel corso della settima puntata, ogni sforzo profuso fino a oggi è miseramente naufragato. Determinata a riconquistare Alessio, Sonia ha finito per scusarsi per colpe che non ha mai commesso, senza ottenere in cambio nemmeno il più piccolo passo verso di lei. Così facendo, ha permesso a Loparco di rifilarle un nuovo rifiuto e, peggio ancora, di uscire dal confronto convinto – a torto – di avere ragione.

La richiesta di un nuovo falò di confronto

Nella puntata andata in onda mercoledì 30 luglio, Sonia ha chiesto un nuovo falò per poter rivedere l’ex compagno. Alessio ha accettato e si è presentato in spiaggia di corsa. “Sei bellissima”, le ha detto, prima di ascoltare le sue parole.

“Sono qui per ritrovare la persona che ho avuto accanto a me per otto anni. Ho messo da parte l’orgoglio e ho cercato di pensare alle tue ragioni. Voglio capire cosa c’è nel tuo cuore. Ho sbagliato quando mi sono lasciata guidare dall’istinto. Non ti ho dato modo di sciogliere i tuoi dubbi, né di capire se i tuoi propositi potessero concretizzarsi. Ti chiedo di mettere da parte la rabbia e la delusione. Guardiamoci come ci guardavamo a casa. Mi hai sempre detto che nella vita conta la presenza: io per te ci sono sempre stata. Per questo ti chiedo un’altra possibilità”, è stata la preghiera rivolta al compagno. Un discorso che ha messo in discussione tutto quello che l’avvocata aveva fatto fino a oggi.

Alessio rifiuta di nuovo Sonia: “Ho bisogno di distaccarmi”

La risposta di Alessio è stata secca: “Per darti una risposta definitiva ho bisogno di distaccarmi da te. Altrimenti non capirò mai se sento la tua mancanza per amore o solo per abitudine. Temptation mi serviva proprio per questo. Io e te viviamo e lavoriamo insieme: non me l’hai consentito e ora devo prendermelo io, quello spazio. Inoltre, avrei voluto confrontarmi con gli amici conosciuti nel villaggio, che mi avrebbero dato consigli disinteressati”.

Sonia ha provato inutilmente ad aprire uno spiraglio: “Sono disposta a darti queste cose anche fuori. L’importante è che tu non abbia già deciso di voler chiudere”. Ma Alessio, come già accaduto durante il primo falò, si è rifugiato dietro un ragionamento pseudo-logico: “Io non so se ti amo. E ‘non lo so’ non significa né sì né no. Ma tu mi hai tolto la possibilità di capire, hai deciso per me. Vuoi sapere cosa dovevi fare? Confrontarti con gli amici del villaggio, farti consigliare”.

Alessio Loparco torna a casa da solo

Incredibilmente, Sonia ha continuato ad assumersi responsabilità che non le sono mai appartenute. E l’ultima parola, ancora una volta, è andata ad Alessio, che ha ribadito: “Ho bisogno dello spazio che ti ho chiesto. Altrimenti non capirò mai cosa provo davvero”. Sonia, ormai rassegnata, si è limita ad accettare la sua scelta. Prima di voltarle le spalle, Alessio le ha accarezzato il viso con tono paternalistico e ha chiuso il suo confronto “da vincitore” con la sua frase ad effetto: “Vogliati bene”.