Cosa ha voluto dire Filippo Bisciglia su Sonia e Alessio dopo il falò finale con quel “li rivedremo ancora”

Il percorso di Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Temptation Island non è davvero finito. I due torneranno protagonisti dell’edizione in corso del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Il saluto che Sonia Mattalia e Alessio Loparco si sono scambiati di fronte al falò di Temptation Island, nella puntata andata in onda in prima serata giovedì 17 luglio su Canale5, non è stato un addio definitivo. Fanpage.it è in grado di anticipare che la coppia di avvocati pugliesi tornerà ancora protagonista del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia in un momento successivo del racconto.

Sonia, quindi, ha ancora una possibilità di "vendicarsi" dell'ex compagno che, dopo averla ferita con una serie di assurde frasi "da tribunale", l'ha lasciata senza voltarsi indietro.

L’indizio lanciato da Filippo Bisciglia

Era stato proprio il conduttore Filippo Bisciglia a lanciare il primo indizio sulla possibile nuova partecipazione di Alessio e Sonia. “Secondo me, li rivedremo ancora”, aveva detto, lasciando intendere che quel confronto – che aveva portato la coppia a separarsi – non sarebbe stato l’ultimo. E in effetti, non lo sarà.

L’avvocata e il suo ex compagno torneranno davanti alle telecamere di Temptation Island, probabilmente per raccontare come si è evoluta la loro relazione dopo la fine del percorso nei villaggi. Si saranno ritrovati una volta lontani dalle telecamere oppure il loro rapporto è davvero giunto al capolinea?

“Un mese dopo”: la puntata post-registrazioni potrebbe non andare in onda

Fanpage.it ha inoltre appreso da fonti vicine alla produzione che quest’anno la tradizionale puntata conclusiva – quella che racconta cosa è accaduto alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni – potrebbe non andare in onda.

Già lo scorso anno, in una delle due edizioni trasmesse, la produzione aveva scelto di pubblicare solo su Witty Tv i filmati che documentavano l’evoluzione delle relazioni lontano dai riflettori. Una scelta che potrebbe ripetersi anche quest’anno, se non addirittura essere del tutto esclusa. Al momento, infatti, i consueti colloqui con le coppie dopo l’uscita dai villaggi non sono ancora stati registrati.