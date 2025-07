Nathaly Caldonazzo su Temptation Island: “Quando esci, resti chiuso in una stanza per giorni. Rischi di impazzire”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nathaly Caldonazzo, protagonista di Temptation Island nel 2019 insieme all’ex fidanzato Andrea Ippoliti, sceglie parole di fuoco per commentare ciò che accadrebbe dietro le quinte del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Rivolgendosi direttamente ad Alessio Loparco – il fidanzato di Sonia Mattalia che, al momento, si trova isolato in una parte distaccata del villaggio, in attesa di capire cosa sarà della sua storia d’amore – la soubrette ha rivelato che l’avvocato pugliese rischia di dover attendere ancora a lungo prima di poter tornare alla sua vita.

Nathaly Caldonazzo racconta il dietro le quinte di Temptation Island

“Caro Alessio, tu non lo sai, ma quando ti chiudono dentro quella stanza, ci devi restare finché non finisce tutta Temptation Island”, ha dichiarato Caldonazzo in una story su Instagram, riferendosi alla condizione in cui si trova attualmente l’avvocato pugliese dopo aver rifiutato il falò di confronto richiesto dalla compagna Sonia, “I giorni non passano mai. Sei rinchiuso là dentro, non ti fanno vedere nessuno, ti fanno uscire mezz’ora al giorno con una guardia e ti portano solo colazione, pranzo e cena. Non hai cellulare, non hai televisore. Puoi rischiare di impazzire perché, oltre al dolore che ti porti dentro – la sofferenza, il trauma, il fatto di non sapere che lui sta da qualche parte con la tentatrice – non sai più niente. Devi stare lì a soffrire”.

Alessio Loparco vive in una parte distaccata del villaggio

Alessio Loparco, uscito momentaneamente di scena già nella prima puntata dopo aver rifiutato il falò di confronto con Sonia Mattalia, sta vivendo la sua esperienza lontano dalla parte “attiva” del villaggio. L’avvocato si trova infatti in un’area separata del resort, isolata da quella che ospita le coppie e i single protagonisti di questa edizione.

Una scelta necessaria, considerato che dopo il rifiuto iniziale, Alessio ha cambiato idea chiedendo di incontrare Sonia. In quel caso, però, è stata lei a rifiutare. A differenza sua, Mattalia ha avuto la possibilità di restare nel villaggio delle fidanzate nel ruolo di “consigliera”, su richiesta delle altre partecipanti. Uno smacco per Alessio, che sognava da tempo di vivere l’esperienza offerta dal programma. Opportunità che non gli è stata accordata ma ottenuta, invece, dalla fidanzata.