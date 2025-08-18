Programmi tv
video suggerito
video suggerito

L’appello dei genitori di Alessio Loparco dopo Temptation Island: “Sparito da 7 mesi, torna siamo orgogliosi di te”

Alessio Loparco è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island insieme alla compagna Sonia Mattalia. Dopo le indiscrezioni secondo cui entrambi si sarebbero cancellati dall’Ordine degli Avvocati, ora i genitori di lui ne denunciano la scomparsa ai media: “Facci solo sapere che stai bene”
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Sonia Mattalia e Alessio Loparco
Sonia Mattalia e Alessio Loparco

Alessio Loparco è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Temptation Island in cui le coppie in crisi ritrovano l'amore attraverso la tentazione. L'avvocato foggiano, insieme alla compagna e collega Sonia Mattalia, ha regalato agli spettatori i primi falò in legalese della trasmissione, cosa che ha contribuito ad aumentarne la notorietà una volta finito il "viaggio nei sentimenti".

Poco prima della registrazione del programma di Canale Cinque, però, Loparco sarebbe letteralmente sparito, almeno per i suoi familiari, come hanno denunciato i genitori con un appello pubblicato sulle pagine del settimanale Oggi: "Perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito".

L'appello dei genitori di Alessio Loparco: "Facci solo sapere che stai bene"

Dalla vigilia delle registrazioni di Temptation Island fino ad oggi, Loparco sarebbe sparito per i suoi genitori Rosa Calabrese, 73 anni, e Pietro Loparco, 76 anni. Per questo i due hanno lanciato un appello accorato attraverso le pagine del settimanale Oggi: "Alessio siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché?".

Leggi anche
"Alessio Loparco e Sonia Mattalia si sono cancellati dall'ordine degli avvocati", i genitori di lui lanciano un appello

I genitori chiedono al figlio 39enne di farsi vivo, almeno con una telefonata: "Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio".

Cosa è successo ad Alessio Loparco dopo la fine di Temptation Island

Dopo essere approdato sull'isola delle tentazioni, Alessio ha usato parole molto dure per parlare della crisi vissuta con la compagna 48enne Sonia Mattalia. Da quelle dichiarazioni, prontamente mostrate in video dal conduttore di Temptation Filippo Bisciglia, sono nati una serie di falò che hanno lasciato il segno.

I due hanno discusso in "legalese", come hanno commentato molti utenti del web. Entrambi sono infatti avvocati noti del foro di Foggia, ma secondo altre indiscrezioni apparse su Oggi, entrambi si sarebbero cancellati dall'Ordine degli avvocati, per motivi però non ancora chiariti.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Pippo Baudo, camera ardente al Teatro delle Vittorie: l'arrivo di Fiorello e Conti
"Ho accompagnato Pippo Baudo nel suo ultimo viaggio, non riusciva a parlare": il ricordo del soccorritore del 118
Chi è Dina Minna, l'angelo custode di Pippo Baudo: "Per me è davvero indispensabile"
Baudo era semplicemente Pippo, bastava il nome
Andrea Parrella
Il ricordo di Katia Ricciarelli: "Ci siamo sposati per amore, non si dimenticano 18 anni insieme"
Pippo Baudo ha avuto due figli: chi sono e che lavoro fanno Alessandro e Tiziana
La famiglia Bongiorno: "Pippo Baudo portò sulle spalle il feretro di Mike, tra loro rivalità fraterna"
Come cambia la programmazione per rendere omaggio al re della televisione italiana
Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Mi ha insegnato quello che so”
Addio Pippo Baudo: l’uomo che ha inventato la TV senza volerla cambiare Maria Cafagna
Lo storico volto della televisione aveva 89 anni
Da Pausini a Conti, il mondo dello spettacolo piange Pippo Baudo: “Un pezzo di vita delle famiglie italiane”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views