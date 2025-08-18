L’appello dei genitori di Alessio Loparco dopo Temptation Island: “Sparito da 7 mesi, torna siamo orgogliosi di te”

Alessio Loparco è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island insieme alla compagna Sonia Mattalia. Dopo le indiscrezioni secondo cui entrambi si sarebbero cancellati dall’Ordine degli Avvocati, ora i genitori di lui ne denunciano la scomparsa ai media: “Facci solo sapere che stai bene”

Sonia Mattalia e Alessio Loparco

Alessio Loparco è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Temptation Island in cui le coppie in crisi ritrovano l'amore attraverso la tentazione. L'avvocato foggiano, insieme alla compagna e collega Sonia Mattalia, ha regalato agli spettatori i primi falò in legalese della trasmissione, cosa che ha contribuito ad aumentarne la notorietà una volta finito il "viaggio nei sentimenti".

Poco prima della registrazione del programma di Canale Cinque, però, Loparco sarebbe letteralmente sparito, almeno per i suoi familiari, come hanno denunciato i genitori con un appello pubblicato sulle pagine del settimanale Oggi: "Perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito".

L'appello dei genitori di Alessio Loparco: "Facci solo sapere che stai bene"

Dalla vigilia delle registrazioni di Temptation Island fino ad oggi, Loparco sarebbe sparito per i suoi genitori Rosa Calabrese, 73 anni, e Pietro Loparco, 76 anni. Per questo i due hanno lanciato un appello accorato attraverso le pagine del settimanale Oggi: "Alessio siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché?".

I genitori chiedono al figlio 39enne di farsi vivo, almeno con una telefonata: "Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio".

Cosa è successo ad Alessio Loparco dopo la fine di Temptation Island

Dopo essere approdato sull'isola delle tentazioni, Alessio ha usato parole molto dure per parlare della crisi vissuta con la compagna 48enne Sonia Mattalia. Da quelle dichiarazioni, prontamente mostrate in video dal conduttore di Temptation Filippo Bisciglia, sono nati una serie di falò che hanno lasciato il segno.

I due hanno discusso in "legalese", come hanno commentato molti utenti del web. Entrambi sono infatti avvocati noti del foro di Foggia, ma secondo altre indiscrezioni apparse su Oggi, entrambi si sarebbero cancellati dall'Ordine degli avvocati, per motivi però non ancora chiariti.