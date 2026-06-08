Simone sta ancora provando a riconquistare Sonia, che lo lasciò dopo Temptation Island: “La amo da morire”

Simone Margagliotti confessa dos stare ancora provando a riconquistare la ex compagna Sonia Barrile, che lo lasciò dopo Temptation Island avendo scoperto i suoi tradimenti. La donna, nel frattempo rimasta incinta, ha dato alla luce il oro primo figlio ma ha deciso di crescerlo da madre separata. Non intende perdonare il suo ex.

Simone Margagliotti, a distanza di un anno dalla fine della sua storia d’amore con Sonia Barrile, confessa di stare ancora cercando di riconquistarla. Il personal trainer, ex protagonista di Temptation Island, era tornato single proprio dopo la fine delle registrazioni del programma andato in onda lo scorso anno. Sonia aveva deciso di lasciarlo durante il falò di confronto dopo averlo visto baciare una tentatrice di fronte alle telecamere.

Pochi giorni dopo, una volta tornata alla vita reale, la giovane aveva scoperto di essere rimasta incinta del suo ex e aveva deciso di perdonarlo. A distanza di appena un mese, però, aveva scoperto l’ennesimo tradimento e scelto di mettere definitivamente la parola fine alla loro storia d’amore.

E, a un anno da quel momento, le cose non sono cambiate. Sonia, che ha portato avanti la gravidanza e pochi mesi fa è diventata madre di un bambino, ha scelto di crescerlo da madre single, pur permettendo al suo ex compagno di condividere con lei il percorso di crescita del figlio nato dalla loro relazione. Ma quel legame si fonda oggi esclusivamente sulla cogenitorialità. Dal punto di vista sentimentale, Barrile è rimasta ferma sulla sua posizione e ha deciso di non concedere alcuna possibilità di recupero all’ex compagno.

Oggi, a poche settimane dal debutto su Canale 5 della nuova edizione di Temptation Island, il personal trainer confessa di stare facendo ancora tutto ciò che è in suo potere per riconquistare la madre di suo figlio. “La amo da morire”, ha scritto su Instagram in risposta alla domanda di un utente, “Voglio solo riavere la mia famiglia e vedere Sonia e nostro figlio sorridere ogni giorno. Sto lottando tutti i giorni da un anno per ricostruire il nostro rapporto”.

Ma Sonia è di diverso avviso. Più volte ha perdonato Simone e, altrettante volte, lui è tornato a deluderla. Oggi, pur essendone ancora innamorata, ha deciso di intraprendere un percorso che non prevede alcun ritorno di fiamma. Margagliotti, dal canto suo, si dice fiducioso che il tempo e il suo costante impegno possano un giorno concedergli l’opportunità di rimediare agli errori commessi e dimostrare alla donna che ama di aver compreso i propri sbagli e di essere pronto a non ripeterli.