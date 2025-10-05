Sonia Barrile incinta dopo Temptation parla del rapporto con Simone Margagliotti: “Il destino ha scelto per me”

Sonia Barrile in una IG story svela ai fan di stare bene dopo Temptation Island e la fine della storia con Simone Margagliotti. Incinta del primo figlio con il suo ex, ha raccontato: “Il destino ha scelto per me un figlio maschio per farmi avere un uomo che mi ami per tutta la vita”.

Sonia Barrile dopo Temptation Island sta affrontando la gravidanza da single. Nonostante la vicinanza di Simone Margagliotti, suo ex con il quale ha partecipato al reality dei sentimenti, nonché padre del bimbo che porta in grembo, la giovane ha deciso di non perdonarlo per il tradimento in tv e per gli altri scoperti una volta fuori dal programma. Su Instagram, in una story, Sonia ha raccontato come sta.

Le parole di Sonia Barrile sulla gravidanza

Sonia Barrile è al quinto mese di gravidanza e dopo il gender reveal fatto in tv, a Temptation Island, con le fidanzate conosciute nel villaggio e il suo ex Simone Margagliotti, sta vivendo la gravidanza in maniera serena, nonostante la fine della relazione con il personal trainer. Aspetta un bambino, il cui nome non è ancora stato reso pubblico, e secondo il suo parere il destino ha deciso di donarle"un figlio maschio" per permetterle di poter avere un uomo al suo fianco "che mi ami per tutta la vita". Queste le parole di Sonia in una story su Instagram: "Sarà l'unica persona che ha sentito davvero il battito del mio cuore, e che batte insieme al suo. Sto bene", le parole.

Cosa ha raccontato Sonia Barrile sul rapporto con Simone Margagliotti

Nella puntata speciale di Temptation Island andata in onda diverse settimane fa, Sonia Barrile ha parlato del rapporto con il suo ex, Simone Margagliotti, con il quale ha partecipato al reality. La loro storia è giunta al capolinea dopo il tradimento di lui in tv: nonostante i tentativi di farsi perdonare, il personal trainer avrebbe continuato a mancare di rispetto alla fidanzata una volta fuori dal programma. "Ho scoperto altre situazioni sgradevoli, oggi non me la sento di averlo come compagno di vita. La fiducia non si può ricostruire, ha continuato a mancarmi di rispetto", ha svelato la Barrile davanti a Filippo Bisciglia. Ecco perché ha deciso di proseguire la gravidanza da single, nonostante la vicinanza del suo ex, futuro papà.