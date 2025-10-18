Sonia Barrile svela perché è finita con Simone: “Mi ha tradita prima di Temptation mentre provavamo ad avere un figlio”

Sonia Barrile, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato il motivo che l’ha spinta a troncare la relazione con Simone Margagliotti nonostante la scoperta della gravidanza. La riconciliazione tra i due è durata appena una settimana: poi la donna ha scoperto l’ennesimo tradimento.

Tra Sonia Barrile e Simona Margagliotti la relazione è definitivamente terminata. A svelarlo è stata l’ex protagonista di Temptation Island, intervenuta a Verissimo per rilasciare la prima intervista post programma a Silvia Toffanin. Com’è noto, Simone e Sonia avevano deciso di lasciarsi subito dopo la fine del loro percorso in trasmissione. Sonia era apparsa determinata a troncare quella storia perché delusa dal fatto di aver visto il compagno baciare una delle single. Ma, a telecamere spente, aveva scoperto di aspettare un bambino e, a quel punto, aveva deciso di tornare sui suoi passi e perdonare il compagno. Quella riconciliazione, però, ha svelato oggi, è durata appena una settimana.

Sonia Barrile e la scoperta dell’ennesimo tradimento

Sonia, che è al quinto mese di gravidanza, si è detta convinta della decisione di interrompere la sua storia con Simone. Sebbene addolorata, ha spiegato di non essere riuscita a superare il tradimento del suo ex, pur volendo continuare a dargli la possibilità di comportarsi da padre per il loro bambino. A spingerla a riconsiderare la decisione di perdonarlo, ha spiegato, è stata la scoperta di un’altra “distrazione” del suo ex, avvenuta prima che i due partecipassero al programma. Furiosa, ha deciso di troncare definitivamente quella storia e di mantenere con il suo ex solo un rapporto di collaborazione in vista della nascita del loro bambino. “Il cuore mi si è gelato e i miei sentimenti sono cambiati”, ha spiegato la donna, senza riuscire a trattenere le lacrime.

Sonia e Simone avevano provato per anni ad avere un figlio

A ferire ancora di più la donna è il fatto che il tradimento precedente a Temptation Island sarebbe avvenuto in un momento doloroso per entrambi. La donna ha svelato che insieme al suo ex aveva provato per anni, senza successo, ad avere un figlio. Quel bambino fortemente desiderato non è arrivato, al punto che la giovane aveva perso le speranze di diventare mamma. Anche per questo, la scoperta della gravidanza subito dopo le riprese del programma l’ha spinta a rimettere in discussione tutto e a concedere un’ulteriore opportunità al suo ex, opportunità che Simone non avrebbe dimostrato di meritare.

Accanto a Sonia ci sono le persone che le vogliono bene, come la mamma Margherita, che le ha mandato un messaggio attraverso Verissimo per dirsi orgogliosa della donna che è diventata e offrirle tutto il suo supporto. Lo stesso che, potendo, le avrebbe offerto anche il padre, scomparso qualche anno fa. Anche lui, come la moglie, sarebbe stato orgoglioso del coraggio dimostrato da questa giovane neo-mamma.