Sonia incinta lascia Simone dopo Temptation Island: “Mi ha mancato di rispetto”, poi il gender reveal in diretta
Cosa è successo tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti dopo Temptation Island 2025? A raccontarlo è la coppia nel secondo appuntamento con lo speciale Temptation Island…e poi… e poi, in onda lunedì 22 settembre su Canale 5. A un mese dalla fine del reality, la ragazza aveva svelato di essere incinta per la prima volta del fidanzato, personal trainer. Dopo un periodo di difficoltà, i due erano stati avvistati nuovamente insieme e tra loro sarebbe tornato il sereno.
Sonia e Simone non sono più una coppia: cosa è successo in estate
Sonia e Simone non si presentano insieme allo speciale di Temptation Island. Non sono più una coppia. La ragazza ha spiegato di aver scoperto "altre situazioni sgradevoli" risalenti a prima del programma, che l'hanno portata a fare un passo indietro nel loro rapporto. "Ho riflettuto sul nostro rapporto, a oggi non mi sento di averlo come compagno di vita. Abbiamo in comune nostro figlio, voglio che sia un padre presente e che riusciamo a trovare un compromesso", ha spiegato Sonia.
Simone ha poi raccontato la sua versione dei fatti, precisando di prendersi le responsabilità dell'accaduto e di voler essere un padre presente: "Mi è mancata tantissimo, penso e spero di riuscire a farle cambiare idea nel corso del tempo. La colpa è di entrambi e la cosa che ha importanza è darci una possibilità per nostro figlio. Ho sofferto in silenzio, piangevo da solo, mi assumo le mie responsabilità".
La versione di Sonia e il gender reveal in diretta
Anche Sonia si è presentata davanti a Filippo Bisciglia e ha spiegato come ha passato l'estate. È tornata in Sicilia dalla famiglia e sta portando avanti la gravidanza da sola. Non vede Simone da un mese e mezzo. Sonia ha scoperto che l'ormai ex fidanzato l'ha tradita anche poco prima di Temptation Island e, anche per questo, oggi sono uniti come genitori e non come coppia: "La situazione in cui ci troviamo è a causa sua prettamente. La fiducia non si può ricostruire. Siamo qui come genitori e non come coppia. Ha continuato a mancarmi di rispetto". Sonia ha poi scoperto in diretta il sesso del bebè in arrivo con Simone, anche insieme al futuro papà e alle altre ragazze: sarà un maschietto.