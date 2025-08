Temptation Island, Sonia Barrile incinta di Simone: “Il test di gravidanza dopo il programma”, cosa è successo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Barrile è incinta di Simone Margagliotti. Sono la prima coppia di Temptation Island 2025 ad annunciare la gravidanza un mese dopo il programma, nella puntata andata in onda il 31 luglio. Dal falò di confronto erano usciti separati in seguito al tradimento di lui, personal trainer di professione, con la single Rebecca Ruffinengo. La ragazza aveva poi deciso di dargli una seconda possibilità e di volerlo accanto in questo percorso.

Filippo Bisciglia annuncia la gravidanza di Sonia a Temptation Island

Dopo l'indiscrezione lanciata da Dagospia nei giorni scorsi, è stato Filippo Bisciglia a confermare e annunciare la gravidanza di Sonia Barrile. Nella puntata del 31 luglio di Temptation Island, dedicata al percorso delle coppie "un mese dopo", il conduttore ha detto: "Hai scoperto di essere incinta, cosa che non sapevi assolutamente prima di partecipare a Temptation Island, hai fatto il test di gravidanza qualche giorno fa". La gravidanza è stata quindi inaspettata per la ragazza, che lo ha scoperto attraverso un test, ma voluta. "Questo bimbo o bimba è un figlio che volete. So che questa notizia non ha cambiato l'atteggiamento di Simone perché lui voleva già tornare da te, devi dargli fiducia", ha continuato Barrile. Il personal trainer, quindi, aveva già intenzione di riavvicinarsi alla fidanzata dopo averla tradita, prima di scoprire che fosse in dolce attesa.

Le prime parole di Sonia e Simone sul bebè in arrivo

Sonia e Simone sono emozionati per l'arrivo del loro primo figlio o figlia. "È tutto nuovo, bellissimo, non esiste una parola che riesca a descrivere questa emozione", ha commentato il personal trainer, che ha sempre pensato alla fidanzata come "madre dei suoi figli". "Sicuramente siamo felici per la notizia. Ci conosciamo da 15 anni, abbiamo trascorso tantissimi momenti e supereremo anche questa. Lui è sempre stato li", ha rivelato la futura mamma. Filippo Bisciglia ha poi chiesto a Simone che mamma sarà Sonia e lui ha spiegato: "La migliore al mondo perché non è sola. Sarò al suo fianco, ci sono io a sostenerla. So che ho fatto tantissimi errori, ma sono certo che per lei avrei fatto qualsiasi cosa".

"Simone ha rivisto la single Rebecca", la segnalazione

Nonostante le promesse d'amore a Sonia e l'intenzione di impegnarsi come padre, pare che Simone non sia del tutto cambiato. Dopo aver tradito la fidanzata con la single Rebecca Ruffinengo, il personal trainer avrebbe fatto un altro passo falso: stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, avrebbe risentito e anche rivisto la ragazza. Per il momento però si tratta solamente di indiscrezioni e nessuno dei diretti interessati si è esposto a riguardo.