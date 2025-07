Sonia Barrile di Temptation Island è incinta: cosa è successo dopo il falò con Simone Margagliotti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I colpi di scena a Temptation Island continuano. I fan del reality dei sentimenti che hanno seguito il programma sin dall'inizio ricorderanno che a inizio luglio si fecero sempre più insistenti le voci di una presunta gravidanza di una delle fidanzate, scoperta alla fine del percorso televisivo. Si vociferava che fosse Sonia Mattalia la donna in dolce attesa, ma Dagospia nelle ultime ore ha rivelato l'identità della protagonista che ha scoperto di essere incinta. Si tratta di Sonia Barrile che durante il falò andato in onda il 24 luglio 2025, ha lasciato il fidanzato Simone Maragliotti dopo il tradimento con la tentatrice Rebecca. Stando a quanto si legge nello spoiler, una volta fuori dal programma, avrebbe fatto un test di gravidanza che sarebbe risultato positivo.

La gravidanza di Sonia Barrile: cosa è successo dopo le registrazioni di Temptation Island

A poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island è emerso uno spoiler che si aggiunge ai colpi di scena visti nelle puntate precedenti del reality. Il programma è stato registrato a giugno e Dagospia racconta che Sonia Barrile è partita per il viaggio nei sentimenti nonostante un ritardo del ciclo mestruale. Avrebbe ignorato la situazione, sicura di non essere incinta. Una volta fuori dal programma, dal quale sono usciti separati, la donna avrebbe deciso di sottoporsi a un test di gravidanza, visto l'importante ritardo, che avrebbe dato esito positivo. Simone Margagliotti, intanto, vivrebbe in una casa molto vicina a lei e non si sarebbe mai arreso dal riconquistarla.

Cosa succederà nel "mese dopo" di Sonia Barrile e Simone Margagliotti

Dagospia anticipa, inoltre, che nella puntata di Temptation Island in onda stasera, durante la quale sarà trasmesso il "mese dopo" di tutte le coppie, i due riveleranno a Filippo Bisciglia che "non sono tornati insieme, ma la breccia è aperta". Stando a quanto si legge, i due potrebbero tornare ad essere una coppia e, a quanto pare, anche genitori.