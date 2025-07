Simone e Sonia insieme un mese dopo Temptation, lui: “Nella vita non ho mai perso, non potevo perderla”

È stata una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island, sarà perché lui si è detto convinto terrapiattista e ha tradito la sua fidanzata "per amore", o perché lei avrebbe scoperto di essere in dolce attesa una volta uscita dal villaggio, fatto sta che Sonia Barrile e Simone Margagliotti a distanza di un mese dalla fine del reality dei sentimenti, si presentano insieme da Filippo Bisciglia.

Sonia è incinta e Simone sta cercando di riconquistarla

I due arrivano dal conduttore più innamorati che mai, mano nella mano con gli occhi sognanti ed è Filippo ad annunciare la grande notizia:

Hai scoperto di essere incinta, cosa che non ti aspettavi assolutamente, hai fatto il test di gravidanza qualche giorno fa. Questo bimbo o bimba è un figlio che volete. So che questa notizia non ha cambiato l'atteggiamento di Simone, perché lui voleva già tornare da te, devi solo dargli fiducia.

Sonia però sottolinea che non il fatto di essere in dolce attesa non è stata la motivazione per tornare insieme. Simone è visibilmente euforico per questa nuova fase delle sua vita: "È un po' così…è tutto molto nuovo, secondo me non esiste un aggettivo al mondo che possa decidere questa". E Sonia riconosce che, una volta lasciato il villaggio, lui ha fatto di tutto per riconquistarla:

Lui è sempre stato lì, io ad oggi sono ferita ancora, il dolore che ho provato solo il tempo può dare un attimo di quiete, siamo felici per la notizia, ci conosciamo da 15 anni, abbiamo superato alti e bassi, supereremo anche questa sicuramente, gli ho lasciato uno spiraglio per dimostrarmi che ciò che dice e ciò che ha detto è la verità. La ferita e la rabbia c'è, ma il sentimento non lo avevo messo in dubbio.

Filippo, quindi, chiede al personal trainer di raccontargli cosa gli ha lasciato questa esperienza e Simone ribadisce di aver fatto certe scelte per trovare le risposte che cercava:

Sono entrato qua dentro perché volevo delle risposte, ho sempre detto che nella vita bisogna toccare il fondo per scoprire le verità più vere. e io l'ho fatto. Ho capito che mi trovo al mio fianco una persona che perderla sarebbe una sconfitta più grande della mia vita e nella mia vita fondamentalmente non ho mai perso, abbiamo scoperto questa notizia da poco, le darò tutto il tempo possibile che le serve per metabolizzare.

E alla domanda che madre sarà Sonia: "Secondo me sarà la mamma migliore al mondo, perché ci sono anche io" E Bisciglia scherza: "Ah sarà una mamma meravigliosa solo perché ci sei tu?" e Simone preso alla sprovvista ride: "Ma no, per dire che ci sarò per sempre per lei. Nella mia vita ho commesso tantissimi errori e sfaccettature, ma per lei ci sarò sempre. La ringrazio perché io mi sono sono posto delle domande, ho sempre lottato per i miei obiettivi e senza di lei forse non ce l'avrei fatto".

La dichiarazione di Simone a Sonia

Sonia è quasi annichilita, stordita dalle tante parole di Simone: "Voglio dargli l'ultima e lo sottolineo, l'ultima, possibilità di migliorare". Intanto lui dice di provare emozioni ancora più forti di quando si sono conosciuti e innamorati e aggiunge:

Lei non mi ha mai dato una motivazione per pensare male di lei, io sono una persona difficile con cui vivere, tutti i giorni, ma la forza sta nel nostro amore. Il mio obiettivo è fare di tutto per star bene loro, passo io in secondo piano

Sonia sorride, quasi compiaciuta: "Dopo tutto quello che abbiamo trascorso sentirsele dire raddoppia il significato. Non vediamo l'ora che arrivi questo bimbo o bimba".