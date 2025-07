Temptation Island, Sonia Mattalia ha capito che quella di Alessio era solo una crisi: “Ho voluto dargli una chance”

Sono stati la coppia più insolita di Temptation Island: i primi ad incontrarsi in un falò anticipato, ma anche quelli che ne hanno fatti di più. Sonia Mattalia e Alessio Loparco hanno sostenuto ben tre falò e l'ultimo è stato mostrato nella puntata di giovedì 31 luglio. I due dopo una burrascosa fine, pare si siano ritrovati. A distanza di un mese

Il terzo falò di Alessio e Sonia

È Alessio a richiedere il falò, il terzo, perché ha capito delle cose per lui importanti per dare una svolta alla sua relazione. Non c'erano dubbi sul fatto che Sonia accettasse di incontrarlo e una volta arrivata, Alessio le dice: "Il distacco mi ha rafforzato il non provare rancore per la tua decisione affrettata e la capacità di rivedere le mie decisioni, quindi vorrei chiederti di uscire insieme e intraprendere un percorso nuovo". Sonia, visibilmente sollevata da questa richiesta, commenta:

Allora Filippo penso che tu ormai abbia capito come sono fatta, non nascondo che ho sofferto tantissimo per quello che ho visto e sentito, credo che qualsiasi donna al suo posto, ho messo da parte il rancore e visto che questo è il viaggio nei sentimenti, non posso ignorare quello che sento, nonostante io lo abbia criticato più volte, gli abbia imputato mancanze, io per Alessio provo amore, però ti devo chiedere se sei pronto a iniziare una nuova vita con me.

Serafico, Alessio risponde: "Sono pronto" ed entrambi vanno via lasciando il villaggio e si sente Sonia che gli dice: "Vediamo di non sprecare quello che abbiamo costruito insieme, perché è tanto".

Sonia e Alessio dopo un mese da Temptation Island

Raggianti arrivano da Filippo Bisciglia, mano nella mano ed elegantissimi. È Alessio a prendere la parola:

Ovviamente ci tengo a dire giusto due parole, quello che ho detto e ho fatto ho sbagliato nei tuoi confronti, mi sono pentito di quello che ho fatto, non. mi rivedo in quella persona che sono stato, rivedendomi attraverso lo schermo della tv non sono quella persona, quel percorso è stato viziato dal fatto che mi sono lasciato prendere da diverse situazioni, lo stato emotivo di quel momento mi ha portato a delirare.

L'avvocato è convinto del fatto che, seppur diverso, il viaggio fatto è servito a qualcosa: "Il percorso è stato fatto in maniera diversa, ma è stato fatto, ho avuto la possibilità di riflettere e ragionare tanto. Attraverso quella riflessione ho potuto capire ciò che voglio nella mia vita ed è stare con Sonia, mi è mancata, i suoi occhi, la sua pelle"

Sonia chiarisce perché ha voluto dare una chance ad Alessio

Anche Sonia vuole però chiarire una serie di cose, soprattutto sulla decisione finale di recuperare la sua storia d'amore con Alessio:

Mi rendo conto che vedendomi dall'esterno possa sembrare strano che io abbia fatto un passo indietro, non ho perdonato nulla, ho scelto di comprendere lo stato emotivo in cui si trovava, lo conosco, so che ha difficoltà nel comprendere i sentimenti, io ho capito che stava affrontando un momento di crisi, una crisi del nostro rapporto, il mio gesto di chiamarlo lo ha posto in una condizione di fragilità emotiva, ha avuto un blocco e ha messo a tutto la rabbia. Una storia di otto anni non si può buttare via così. visto che sono io quella lucida e centrata, ho deciso di dargli una chance. Questa cosa ci è servita molto, è tornata la passione, sta cercando in tutti i modi di farsi perdonare, il tempo ci dirà che

Sonia continua: "Non è stato un gesto per paura di restare sola, sono una donna forte e indipendente". Alla domanda di Filippo Bisciglia su cosa abbiano capito da questo percorso e Alessio risponde:

L'amore conta su tutto. Avevo bisogno di questo scossone, è stato un bene tutto questo, forse anche chiamarmi e lasciare che la cosa andasse in quel modo lì, in quei giorni ho avvertito la voglia di stare con lei. Ora voglio sposarla, compreremo un nuovo anello.

Sonia, dal canto suo: "È stato uno tsunami nei sentimenti, ho capito che l'amore vero non è perfetto".